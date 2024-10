Caja de citas: frases de Han Kang, Premio Nobel de Literatura 2024

El Nobel de Literatura distinguió este jueves 10 de octubre a la surcoreana Han Kang "por su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana". Foto: Agencia EFE

Han Kang procede de una familia vinculada a la literatura -su padre es un reputado novelista- y, aparte de por la escritura, se ha interesado mucho por el arte y la música, lo que se ha reflejado en su obra. Tras publicar sus primeros poemas en la revista Literatura y Sociedad en 1993, Han Kang debutó dos años más tarde con la colección de relatos Love of Yeosu, a la que siguieron otras obras narrativas, tanto novelas como relatos cortos.

Su éxito internacional llegó con La Vegetariana (2007), un libro en tres partes que narra las consecuencias “violentas” del rechazo de la protagonista a comer carne y que fue premiada con el Booker International en 2016.

El interés por los dramas históricos queda plasmado en obras como Actos humanos (2014), sobre la masacre cometida por el ejército surcoreano en 1980 en su ciudad natal; y We Do Not Part (2021), basada en otro episodio similar ocurrido a finales de la década de 1940 en la isla de Jeju. En El libro blanco (2016), una elegía dedicada a la hermana mayor de la narradora, muerta unas horas después de nacer, domina, sin embargo, de nuevo el estilo poético.

“El trabajo de Han Kang se caracteriza por una doble exposición del sufrimiento, una correspondencia entre el tormento físico y mental con conexiones estrechas con el pensamiento oriental”, resaltó la Academia Sueca.

A continuación, algunas frases de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024, Han Kang: