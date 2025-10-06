“La larga marcha”, de Stephen King | Fragmentos de lectura

El libro fue publicado por King bajo el seudónimo de Richard Bachman, en 1979. Foto: Portada

En “La larga marcha”, Stephen King construye una historia intensa y perturbadora, donde cada paso de los protagonistas refleja la fragilidad y la resistencia humana. No es un relato sobre jóvenes, sino sobre la vida misma: la lucha, la inevitable pérdida y la fuerza de caminar adelante frente a lo inexorable.

Esta selección reúne fragmentos subrayados, ofreciendo una mirada a la profundidad de la marcha y a la condición humana en su vértice más extremo.