“La larga marcha”, de Stephen King | Fragmentos de lectura

El libro fue publicado por King bajo el seudónimo de Richard Bachman, en 1979.
En “La larga marcha”, Stephen King construye una historia intensa y perturbadora, donde cada paso de los protagonistas refleja la fragilidad y la resistencia humana. No es un relato sobre jóvenes, sino sobre la vida misma: la lucha, la inevitable pérdida y la fuerza de caminar adelante frente a lo inexorable.
Esta selección reúne fragmentos subrayados, ofreciendo una mirada a la profundidad de la marcha y a la condición humana en su vértice más extremo.
- “Era una de esas cosas que estaban rodeadas de afirmaciones apócrifas, talismanes y leyendas”.
- “Solía llamar al comandante el monstruo más peligroso y raro que podía producir cualquier nación, un sociópata apoyado por la sociedad”.
- “Se sentía aturdido, fuera de la realidad. Era como si su cuerpo perteneciera a otra persona”.
- “Dejaría de existir mientras el universo seguiría girando igual que siempre, intacto e insensible”.
- “Todos se habían retirado a su propio mundo personal de esfuerzo y dolor”.
- “Una especie de horrorizada fascinación, como si fuera una cuerda floja que tenían que recorrer sobre una infinita sima sin fondo”.
- “¿Y crees que comprender la muerte te librará de morir?“.
- “Ya había empezado a odiarla, aunque todavía la quería”.
- “Nada de cuanto dije era justo, pero… algo de verdad había en ello".
- “¡Estás a punto de morir y no sabes por qué! / Cuando uno está muerto no importa mucho saberlo".
- “La palabra, a fuerza de repeticiones, perdía sentido y realidad”.
- “Se había encerrado en sí mismo, a salvo de cualquier dolor”.
- “La lección más importante de tu vida. El secreto de la vida sobre la muerte. Despeja esa ecuación y estarás preparado para la muerte”.
- “No me gustó que tuvieras que irte, pero en realidad nunca te eché de menos cuando no estabas”.
- “Nadie tiene realmente nada que perder. Eso hace más fácil ser generoso”.
- “Comprendió que el círculo entre la adoración a la muerte y el deseo de ésta se había completado”.
Por Isabel López Giraldo
