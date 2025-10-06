Logo El Espectador
“La larga marcha”, de Stephen King | Fragmentos de lectura

Isabel López Giraldo
06 de octubre de 2025 - 05:25 p. m.
El libro fue publicado por King bajo el seudónimo de Richard Bachman, en 1979.
Foto: Portada
En “La larga marcha”, Stephen King construye una historia intensa y perturbadora, donde cada paso de los protagonistas refleja la fragilidad y la resistencia humana. No es un relato sobre jóvenes, sino sobre la vida misma: la lucha, la inevitable pérdida y la fuerza de caminar adelante frente a lo inexorable.

Esta selección reúne fragmentos subrayados, ofreciendo una mirada a la profundidad de la marcha y a la condición humana en su vértice más extremo.

  • “Era una de esas cosas que estaban rodeadas de afirmaciones apócrifas, talismanes y leyendas”.
  • “Solía llamar al comandante el monstruo más peligroso y raro que podía producir cualquier nación, un sociópata apoyado por la sociedad”.
  • “Se sentía aturdido, fuera de la realidad. Era como si su cuerpo perteneciera a otra persona”.
  • “Dejaría de existir mientras el universo seguiría girando igual que siempre, intacto e insensible”.
  • “Todos se habían retirado a su propio mundo personal de esfuerzo y dolor”.
  • “Una especie de horrorizada fascinación, como si fuera una cuerda floja que tenían que recorrer sobre una infinita sima sin fondo”.
  • “¿Y crees que comprender la muerte te librará de morir?“.
  • “Ya había empezado a odiarla, aunque todavía la quería”.
  • “Nada de cuanto dije era justo, pero… algo de verdad había en ello".
  • “¡Estás a punto de morir y no sabes por qué! / Cuando uno está muerto no importa mucho saberlo".
  • “La palabra, a fuerza de repeticiones, perdía sentido y realidad”.
  • “Se había encerrado en sí mismo, a salvo de cualquier dolor”.
  • “La lección más importante de tu vida. El secreto de la vida sobre la muerte. Despeja esa ecuación y estarás preparado para la muerte”.
  • “No me gustó que tuvieras que irte, pero en realidad nunca te eché de menos cuando no estabas”.
  • “Nadie tiene realmente nada que perder. Eso hace más fácil ser generoso”.
  • “Comprendió que el círculo entre la adoración a la muerte y el deseo de ésta se había completado”.

