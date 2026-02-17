Publicidad

“La luz difícil”, de Tomás González | Fragmentos de lectura

Esta novela del escritor colombiano reflexiona, desde la voz de un padre, sobre la pérdida y la memoria. A partir de esta lectura, Isabel López Giraldo seleccionó algunas frases destacadas de la obra.

Isabel López Giraldo
17 de febrero de 2026 - 06:59 p. m.
La novela "La luz difícil", de Tomás González, fue publicada en 2011.
Foto: Alfaguara
Esta novela del escritor Tomás González fue publicada en 2011 y narra la historia de David, que está marcada por un momento crucial: la decisión que tomó su hijo Jacobo de recurrir a la eutanasia, luego de sufrir un accidente en el que queda cuadripléjico. Después de 20 años, David recuerda este y otros momentos que lo ponen a reflexionar sobre la vida misma.

La historia se sostiene en una primera persona que no busca persuadir ni conmover. Es una voz que observa después de la catástrofe. El tono es decisivo: contención extrema, frases limpias, emoción sin descarga.

  • Ponerse tan oscuro y silencioso de pronto, sin causa alguna.
  • Me dejó casi limpio de tristezas arbitrarias.
  • Las puertas de su liberación, de su redención.
  • El silencio empezaba a rodear implacablemente la vida.
  • La inevitable soledad de la vejez humana.
  • Mi figura ha ido espiritualizándose o evaporándose.
  • La suya era una voz profunda, del mismo color de su piel, y que podía adquirir muchos matices de ternura.
  • Encontrar la compañía de nuestro amor en el dolor.
  • La vida tiene un poder que se parece a la locura.
  • En la edad muy avanzada uno pierde el nombre.
  • El ser humano es un simio burlón, implacable.
  • Y mi gran soledad se llenó de pronto con el universo entero.
  • Ese sobrio gesto de tristeza, para nada lacrimoso, de persona acostumbrada a vérselas a diario y a fondo con el dolor.

