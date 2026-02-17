“La luz difícil”, de Tomás González | Fragmentos de lectura

La novela "La luz difícil", de Tomás González, fue publicada en 2011. Foto: Alfaguara

Esta novela del escritor Tomás González fue publicada en 2011 y narra la historia de David, que está marcada por un momento crucial: la decisión que tomó su hijo Jacobo de recurrir a la eutanasia, luego de sufrir un accidente en el que queda cuadripléjico. Después de 20 años, David recuerda este y otros momentos que lo ponen a reflexionar sobre la vida misma.

La historia se sostiene en una primera persona que no busca persuadir ni conmover. Es una voz que observa después de la catástrofe. El tono es decisivo: contención extrema, frases limpias, emoción sin descarga.