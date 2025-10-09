László Krasznahorkai: citas y fragmentos del Nobel de Literatura 2025

László Krasznahorkai se suma a la lista de galardonados con el Nobel de Literatura por su narrativa sobre el orden y el desorden en la historia y la sociedad.

Hoy, 9 de octubre, la Academia Sueca anunció al nuevo Nobel de Literatura, el escritor húngaro László Krasznahorkai, por “una obra visionaria y conmovedora que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. Su estilo denso, que se caracteriza por sus frases de alta complejidad y un enfoque en mundos desolados, construye una narrativa que lleva a los lectores entre la melancolía, el humor y las exploraciones apocalípticas.

Krasznahorkai ha sido reconocido entre los autores más influyentes de la literatura centroeuropea contemporánea, y sus novelas han sido traducidas a múltiples idiomas (gran parte de su catálogo está disponible en español gracias a la editorial Acantilado).

“Una guerra sucia y podrida se está desatando ante mis ojos. El mundo empieza a acostumbrarse. Yo no puedo. Soy incapaz de aceptar que la gente se mate”. (Entrevista con Hari Kunzru, para Yale Review).

“Es solo nuestra imaginación, no nuestros sentidos, la que nos confronta continuamente con el fracaso y la falsa creencia de que podemos salir de la miserable pulpa del retraso por nuestros propios medios”. (Libro: Tango Satánico).

“Solo podemos engañarnos con el futuro; la esperanza siempre pertenece al futuro. Y el futuro nunca llega. Siempre está a punto de llegar. Solo existe lo que es ahora”. (Entrevista con Hari Kunzru, para Yale Review).

“Así que escóndete ahora en la hierba, húndete, cae de lado, deja que tus ojos se cierren lentamente y muere, pues no tiene sentido la sublimidad que soportas, muere a medianoche en la hierba, húndete y cae, y que así sea: exhala tu último aliento”. (Libro: Y Seiobo descendió a la Tierra).

“No es que no entienda por qué una persona tiene que morir, sino más bien, no entiendo por qué una persona tiene que vivir”. (Libro: El regreso a casa del barón Wenckheim).

“La belleza existe. Se encuentra más allá de un límite donde debemos detenernos constantemente; no podemos ir más allá para captar o tocar la belleza; solo podemos contemplarla desde este límite y reconocer que, sí, realmente hay algo ahí fuera, en la distancia”. (Entrevista con Hari Kunzru, para Yale Review).

“La fe, pensó Eszter, no es cuestión de creer en algo, sino de creer que, de alguna manera, las cosas podrían ser diferentes; de la misma manera, la música no era la articulación de una mejor parte de nosotros mismos, ni una referencia a alguna noción de un mundo mejor, sino un disfraz de la realidad de nuestro yo irredimible y del lamentable estado del mundo, pero no, no solo un disfraz, sino una negación completa y retorcida de tales hechos: era una cura que no funcionaba, un barbitúrico que funcionaba como un opiáceo”. (Libro: La melancolía de la resistencia).

“Lo que está detrás de mí todavía está por delante”. (Libro: Tango Satánico).

“¡Catástrofe! ¡Claro! ¡Juicio Final! ¡Mentiras! Ustedes son la catástrofe, ustedes son el maldito juicio final, sus pies ni siquiera tocan el suelo, panda de sonámbulos. Ojalá estuvieran muertos, todos ustedes. ¡Apostemos —y aquí sacudió a Nadaban por los hombros— a que ni siquiera saben de qué hablo! Porque no hablan, “susurran” o “reprenden”; no caminan por la calle, sino que “avanzan febrilmente”; no entran en un lugar, sino que “cruzan su umbral”, no sienten frío ni calor, sino que “se encuentran temblando” o “sintiendo el sudor correr por sus venas”. (Libro: La melancolía de la resistencia).

“Los políticos son los seres más dañinos que hay. Es chocante cómo algunas figuras de la cultura de Europa central han llegado a formar parte de la élite política y en unos pocos años se han degradado moralmente". (Entrevista para el diario El Confidencial).