“Los espantos de mamá”, de Gilmer Mesa | Fragmentos de lectura

En su libro, Gilmer Mesa narra desde espacios como el manicomio y el cementerio para mostrar la memoria social de un barrio.
Los espantos de mamá, de Gilmer Mesa, es un libro de cuentos que recoge verdades dichas a media voz y otras gritadas desde la memoria popular. En relatos breves, con la cadencia de la oralidad, el autor arma un mosaico que es, en realidad, la gran novela de los colombianos: nuestra historia reciente hecha de violencias, resistencias y fantasmas que se niegan a desaparecer.
A continuación, algunas frases seleccionadas de la novela del escritor antioqueño:
- “Mi madre en su muerte se me hacía más mía que en su vida”.
- “El país entero era un amplio cementerio de muertos sin nombre y sin historia”.
- “Esa es la vida del que busca fantasmas: perseguir incertidumbres, escarbar indicios de sombras, transitar mapas imprecisos”.
- “Es lo que nos pasa siempre con el miedo: para protegernos de él levantamos cuentos, nos montamos entonces un pequeño infierno a medida”.
- “Las cosas son ilegales cuando le funcionan al pueblo y legales cuando le funcionan al Gobierno y cuando algo deja de ser rentable se vuelve éticamente cuestionable”.
- “Todos somos distintos pero deberíamos tener las mismas opciones”.
- “Encontramos más fácil remarcar la diferencia, siendo mínima, que equiparar la igualdad, que es notoria”.
- “Nunca hemos querido tener los mismos derechos sino tener los que el otro no tenga”.
- “País de abolengos rancios, donde lo único que corre a borbollones es la sangre de los pobres”.
- “Lo que llamamos sufrimiento a veces no es más que incomodidad con una realidad que no está de acuerdo con la elevadísima idea que tenemos de nuestra vida”.
- “Triste que la desgracia invite más a la risa que al espanto en este país horrendo”.
- “Irradiar luz en todas las direcciones para vencer lo opaco que hay en la vida”.
- “Esta vida es una prendería, siempre tentándonos con menudencias a cambio de lo poquito de valor que tenemos”.
- “Nos empecinamos en ayudar causas que consideramos más potentes que nuestras miserables vidas”.
- “Esta ciudad tramita su pasado, camuflándolo entre nuevos apuros hasta hacerlo un mito divertido, risible, quitándole lo espeluznante”.
- “La desaparición de alguien querido arrebata cosas tan hondas de uno que ni encontrando lo buscado se recuperan”.
- “No debe haber muerte peor que morir ahogado en uno mismo”.
- “Qué cosa maligna es la vida a veces cuando se encapricha con nuestra perdición”.
- “Los múltiples infiernos que padecemos por vivir atados a nuestras obsesiones”.
- “Si algo caracteriza la escasez, paradójicamente, es el desborde”.
- “En este país solo desaparecen a los que ya estaban desaparecidos desde que nacieron”.
Por Isabel López Giraldo
