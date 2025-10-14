“Los espantos de mamá”, de Gilmer Mesa | Fragmentos de lectura

En su libro, Gilmer Mesa narra desde espacios como el manicomio y el cementerio para mostrar la memoria social de un barrio.

Los espantos de mamá, de Gilmer Mesa, es un libro de cuentos que recoge verdades dichas a media voz y otras gritadas desde la memoria popular. En relatos breves, con la cadencia de la oralidad, el autor arma un mosaico que es, en realidad, la gran novela de los colombianos: nuestra historia reciente hecha de violencias, resistencias y fantasmas que se niegan a desaparecer.

“Mi madre en su muerte se me hacía más mía que en su vida”.

“El país entero era un amplio cementerio de muertos sin nombre y sin historia”.

“Esa es la vida del que busca fantasmas: perseguir incertidumbres, escarbar indicios de sombras, transitar mapas imprecisos”.

“Es lo que nos pasa siempre con el miedo: para protegernos de él levantamos cuentos, nos montamos entonces un pequeño infierno a medida”.

“Las cosas son ilegales cuando le funcionan al pueblo y legales cuando le funcionan al Gobierno y cuando algo deja de ser rentable se vuelve éticamente cuestionable”.

“Todos somos distintos pero deberíamos tener las mismas opciones”.

“Encontramos más fácil remarcar la diferencia, siendo mínima, que equiparar la igualdad, que es notoria”.

“Nunca hemos querido tener los mismos derechos sino tener los que el otro no tenga”.

“País de abolengos rancios, donde lo único que corre a borbollones es la sangre de los pobres”.

“Lo que llamamos sufrimiento a veces no es más que incomodidad con una realidad que no está de acuerdo con la elevadísima idea que tenemos de nuestra vida”.

“Triste que la desgracia invite más a la risa que al espanto en este país horrendo”.

“Irradiar luz en todas las direcciones para vencer lo opaco que hay en la vida”.

“Esta vida es una prendería, siempre tentándonos con menudencias a cambio de lo poquito de valor que tenemos”.

“Nos empecinamos en ayudar causas que consideramos más potentes que nuestras miserables vidas”.

“Esta ciudad tramita su pasado, camuflándolo entre nuevos apuros hasta hacerlo un mito divertido, risible, quitándole lo espeluznante”.

“La desaparición de alguien querido arrebata cosas tan hondas de uno que ni encontrando lo buscado se recuperan”.

“No debe haber muerte peor que morir ahogado en uno mismo”.

“Qué cosa maligna es la vida a veces cuando se encapricha con nuestra perdición”.

“Los múltiples infiernos que padecemos por vivir atados a nuestras obsesiones”.

“Si algo caracteriza la escasez, paradójicamente, es el desborde”.