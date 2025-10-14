Logo El Espectador
“Raíz que no desaparece”, de Alma Delia Murillo | Fragmentos de lectura

Sueños, historias de violencia y duelo confluyen en esta novela sobre el dolor de la desaparición.

Isabel López Giraldo
14 de octubre de 2025 - 12:58 a. m.
En esta novela, Marcos se le aparece en sueños a su madre, Ada, para contarle adónde lo llevaron cuando lo desaparecieron.
Foto: Alfaguara
Alma Delia Murillo construye en Raíz que no desaparece una novela que mezcla la denuncia social con una mirada poética, en torno a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Los árboles y las raíces son aquí símbolos de la memoria que se resiste a ser borrada. Como lectora, selecciono estos fragmentos que condensan esa unión entre lo íntimo y lo colectivo, entre el dolor humano y el lenguaje simbólico que lo sostiene.

Frases de “Raíz que no desaparece”, de Alma Delia Murillo

  • Cuando el dolor duele tanto solo podemos refugiarnos en la locura.
  • Por qué nunca supe refugiarme en las pequeñas cosas, en los detalles tranquilizantes de la rutina.
  • No hace falta abrazar un árbol porque están ya todos abrazándome.
  • Es tan vestigio arqueológico como vida efervescente.
  • No hay luz ni aire ni cantos de ave que consuelen el alarido de los cuerpos cuando reciben la crueldad que les arrebata aquello que los hacía humanos.
  • Ser pobre es poner el cuerpo.
  • Hay quienes pagan la cuota de muertos para que la violencia social de unos signifique la paz de otros.
  • Se puede acompañar un duelo, pero no entenderlo.
  • Cómo es posible que la memoria la expulse si ella está dedicando sus años a no olvidar.
  • Cuánto se muere de la humanidad cada vez que la humanidad mata.
  • ¿Qué cosecha un país cuando siembra cuerpos?

