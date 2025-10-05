“Colección permanente”, de María Negroni | Fragmentos de lectura

Con "Colección permanente", María Negroni abre las puertas a una reflexión sobre la creación, la lectura y la incertidumbre. Foto: Portada del libro

María Negroni regresa con Colección permanente, un libro breve y fragmentario que abre al lector el inventario íntimo de su memoria y de sus obsesiones literarias. En estas páginas, la escritora argentina conocida por moverse entre la poesía, el ensayo y la narrativa híbrida, propone una suerte de museo personal donde la vida y la escritura se confunden.

Esta selección de fragmentos permite asomarse a esa ética de la creación que rechaza el dogmatismo y apuesta por la libertad de la palabra.