“Vista del abismo”, de Tomás González | Fragmentos de lectura

Cubierta del libro "Vista del abismo", publicado en 2025. Foto: Archivo Particular

En Vista del abismo (Alfaguara, 2025), Tomás González vuelve al terreno breve con una colección de cuentos que confirma la madurez de su obra. El autor colombiano, recientemente distinguido con el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, reúne relatos que examinan el filo de la existencia: lo cotidiano que se abre hacia lo extraño, lo íntimo que se descompone en silencios, lo natural que deja de ser fondo para volverse protagonista. En cada historia, la mirada serena e irónica de González despliega un mundo donde el abismo no solo es vacío o muerte, sino también lo inasible: aquello que emerge cuando el agua retrocede, cuando un vínculo se fractura o cuando la vida insiste en su fragilidad.

Vista del abismo - Tomás González