Fraude y estafa: cuando la pasión por un concierto se convierte en un riesgo

Imagen de referencia. // Según TaquillaLive, cerca del 90% de las boletas para conciertos y eventos culturales se venden por medios digitales. Foto: EFE - Carlos Ortega

Daniela Saganome Castillo aún guarda en el celular la conversación con el hombre que le robó setecientos mil pesos. Todo empezó con el deseo de ir al Festival Estéreo Picinic a ver a Ca7riel y Paco Amoroso. No compró la boleta pensando que después la podría conseguir fácil por otros canales. En Twitter apareció un hombre, que decía trabajar en RCN Radio y ofrecía boletas para cualquier día. Incluso le envió una grabación de pantalla como prueba de que era real, la metió a sus close friends de Instagram para transmitir confianza. Ella,...