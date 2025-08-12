No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Abren convocatoria para el Premio Guillermo Cano: así puede participar

La Fundación Guillermo Cano Isaza celebra el centenario del periodista con el premio Relatos de País, una invitación a narrar, en crónicas inéditas, la vida y la diversidad de Colombia.

Redacción Cultura
12 de agosto de 2025 - 05:54 p. m.
En el centenario del natalicio de Guillermo Cano Isaza, la Fundación que lleva su nombre lanza el Premio Relatos de País, un concurso que busca premiar las mejores crónicas inéditas sobre la vida en ciudades, pueblos y regiones de Colombia.

La iniciativa no solo rinde homenaje al periodista y exdirector de El Espectador, asesinado en 1986, sino que retoma una de sus prácticas más entrañables: leer miles de cartas de lectores para comprender, desde las voces ciudadanas, el pulso de la Nación.

La convocatoria está abierta para todos los colombianos y extranjeros residentes en el país, mayores de edad. Los participantes deberán enviar crónicas inéditas —que no hayan sido publicadas parcial ni totalmente— sobre la vida cotidiana, las costumbres, tradiciones y expresiones culturales que conforman la identidad regional.

Los textos, de entre seis y diez páginas, deberán remitirse en formato Word al correo fundacionguillermocano@gmail.com, con el asunto “Premio Relatos de País – [Nombre del participante]”, adjuntando copia del documento de identidad. El plazo vence el 12 de noviembre de 2025.

Premio Guillermo Cano: jurados y reconocimientos

El jurado estará conformado por Ana María Busquets de Cano, directora de la Fundación Guillermo Cano Isaza; Jorge Cardona, periodista y escritor; y Maryluz Vallejo, investigadora y escritora.

Los ganadores se anunciarán el 17 de diciembre a través de la página web de la Fundación. El primer lugar recibirá $10 millones, mientras que el segundo y tercer puesto obtendrán $5 millones cada uno. Además, los textos seleccionados serán publicados en la versión impresa y digital de El Espectador y recopilados en un libro que verá la luz en 2026.

Este premio se suma a las iniciativas que, a lo largo de los años, han buscado mantener vivo el legado ético de Cano: su defensa incansable de la verdad, la libertad de prensa y el periodismo como servicio público. En palabras de la Fundación, se trata de “reconstruir una imagen de Colombia desde la mirada ciudadana”, un gesto que, a un siglo de su nacimiento, sigue dialogando con la esencia del oficio que él encarnó.

Los interesados pueden consultar los términos y condiciones completos en: fundacionguillermocano.com.co.

