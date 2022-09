“Furia”: más lecturas para interpretar nuestro tiempo

“Furia” efectos palpables de los afectos (políticos) en los cuerpos (colectivos) documentó “hechos de gran envergadura que han atravesado la historia del país”. Foto: Cortesía de la Cámara de Comercio de Bogotá

Esta muestra hizo parte del ciclo de expresiones “Fiesta”, “Furia” y “Fracaso”. Según sus organizadores, estas palabras titularon el ciclo para señalar tres estados de ánimo: alegría, enfado y desilusión, emociones que, para ellos, se ajustaban muy bien al presente debido a la coyuntura. “El propósito de esta modalidad de trabajo es construir de manera conjunta una propuesta concertada por tres curadores que permita trabajar en torno a un único eje conceptual, que se nutre a través del trabajo colaborativo y la retroalimentación por cada una de sus partes, pero en el cual se pretende respetar la independencia e individualidad de cada propuesta presentada”.

“Furia” efectos palpables de los afectos (políticos) en los cuerpos (colectivos) documentó “hechos de gran envergadura que han atravesado el país”: relacionó los últimos giros y decisiones que motivaron el Paro Nacional, todo esto reflejado por artistas que se enfocaron en la presencia sensible del cuerpo, el movimiento y la materia.

“FURIA nos enfrenta con el descomunal acervo documental de la memoria reciente del Paro nacional en contraposición del trabajo de artistas que traen de nuevo la presencia sensible del cuerpo, el movimiento y la materia”.

El artista Felipe Arturo tomó elementos del urbanismo, la arquitectura y el arte en relación con la política, la historia, la geografía, la hidrografía y la economía para su ejercicio curatorial en esta muestra, que reconoció la articulación de la memoria con el arte: perspectivas y formas de leer la actualidad a través de acciones poéticas, gestos materiales o imágenes no documentales. Todo esto buscó darle un nuevo sentido o más interpretaciones posibles a lo que se va registrando en la historia de nuestro tiempo.

Los artistas que participaron en la muestra fueron Estefanía García Pineda, Gabriel Zea, Eblin Grueso, Carolina Fandiño Salcedo, Valeria Montoya Giraldo, Eider Yangana, Paola Pabón Bermúdez, Milena Bonilla, Gabriel Zea y Francisco Toquica.

Las organizaciones, colectivos y medios alternativos que participaron en la muestra fueron El Espectador, Cuestión Pública, 070, Volcánicas, Vorágine, Temblores, Más Voces, Mujeres en Re-Existencia, The New York Times, The Washington Post, El Tiempo e Indepaz.

