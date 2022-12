Fútbol en 120 palabras (III)

Harry Kane (R) de Inglaterra en acción contra Pape Gueye (L) de Senegal durante el partido de fútbol de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2022 entre Inglaterra y Senegal en el estadio Al Bayt en Al Khor, Qatar, EFE/EPA/Neil Hall Foto: EFE - Neil Hall

El balón sigue siendo redondo. Poco le interesó entrar en el terreno sutil de la descolonización de saberes. La velocidad, los regates, los cambios de frente y la precisión para poner la pelota en el lugar justo del arco contrario, fueron una demostración de hegemónica tradición futbolera. Una visita a la contundencia de los viejos imperios. Inglaterra impidió cualquier manifestación de cimarronaje futbolístico de Senegal. No hubo pases filtrados a la memoria de la diáspora que salía en un viaje de no retorno desde la isla de Gorée. Habló Dickens, no Senghor. Pero la paradoja no defrauda. En el partido de Francia contra Polonia el rigor del gol lo puso el hijo de un migrante. Los cimarrones del siglo XXI.

(Octavos de final: Francia 3 - Polonia 1; Inglaterra 3 – Senegal 0)

