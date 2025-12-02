Caminar en una guerra ajena: crónicas de soldados colombianos en Ucrania

Los niños, ajenos a la crueldad de su realidad, siguen jugando en las calles de Ucrania. Foto tomada en Lviv. Foto: Dahian Cifuentes

Hace poco más de un año, G Jaramillo Rojas y Dahian Cifuentes se fueron a Ucrania. Fueron 20 días recorriendo un país en guerra, buscando a colombianos que estaban más locos que ellos y que no solo se fueron a un territorio en conflicto, sino que además se fueron a hacer parte del ejército ucraniano y combatir a los rusos.

En la línea cero todos somos fantasmas. Colombianos en la guerra de Ucrania, es el libro que contiene 12 crónicas escritas por G Jaramillo y que son acompañadas por las fotos de Dahian Cifuentes.

En el libro, el...