Caminar en una guerra ajena: crónicas de soldados colombianos en Ucrania

G Jaramillo Rojas, cronista, colaborador de este diario y editor de la Revista Late, publicó el libro “En la línea cero todos somos fantasmas” (Corazón de Lobo), que incluye varias historias acompañadas de las fotografías de Dahian Cifuentes sobre los soldados colombianos que se han ido a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia.

02 de diciembre de 2025 - 06:12 p. m.
Los niños, ajenos a la crueldad de su realidad, siguen jugando en las calles de Ucrania. Foto tomada en Lviv.
Foto: Dahian Cifuentes

Hace poco más de un año, G Jaramillo Rojas y Dahian Cifuentes se fueron a Ucrania. Fueron 20 días recorriendo un país en guerra, buscando a colombianos que estaban más locos que ellos y que no solo se fueron a un territorio en conflicto, sino que además se fueron a hacer parte del ejército ucraniano y combatir a los rusos.

En la línea cero todos somos fantasmas. Colombianos en la guerra de Ucrania, es el libro que contiene 12 crónicas escritas por G Jaramillo y que son acompañadas por las fotos de Dahian Cifuentes.

En el libro, el...

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
Mar(60274)Hace 29 minutos
Buscando lo que no se les ha perdido.
