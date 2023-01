Gabriel García Márquez: la batalla entre Gina y Sofía la decidirá el público (III)

Manifestaciones de afecto de los italianos ante el paso del ataúd de la difunta leyenda del cine Gina Lollobrigida, a la salida de la Iglesia de Santa María en Montesanto, después de la ceremonia fúnebre, en Roma, Italia, el 19 de enero de 2023. Lollobrigida, una actriz europea de alto perfil en la década de 1950 y principios de la de 1960, murió el 16 de enero, a la edad de 95 años. Foto: EFE - FABIO FRUSTACI

Roma, diciembre de 1955

Sofía Loren ha dicho en una de sus rectificaciones: «En el cine italiano hay lugar para todas». Pero uno de esos errores fundamentales ha sido precisamente no tener siempre en cuenta ese pensamiento. Desde el instante en que se estuvo frente a una cámara cinematográfica, se empeñó, con una falta de tacto que demuestra por lo menos que no está bien dirigida, en desplazar a Gina Lollobrigida. Y es un error, porque si alguien está atravesado en el camino de Sofía, no es precisamente Gina. Ella anda por otro lado, es un fenómeno completamente distinto y por eso cada vez que Sofía ha tratado de darle un golpe —de esos que Gina ha calificado de «golpe bajo»— se da con los puños contra las paredes. Porque en realidad está peleando contra un fantasma, contra su propia sombra. (Lea aquí la primera parte de estas crónicas).