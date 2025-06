Cosmografías, Gabriel Silva (Meninas frente al espejo)

“El guía” (2024) es una de las obras de Gabriel Silva que hacen parte de la muestra. Foto: Galería El Museo

Cuando veo a Gabriel Silva lo saludo y le digo: ¿qué dice el Bosco contemporáneo? No es una frase lanzada al azar, ni una analogía gratuita, y mucho menos estoy tomando del pelo al artista. Esa relación la he pensado varias veces, y cada vez me convenzo más de que existe un puente entre El jardín de las delicias de Hieronymus Bosch y las pinturas y los objetos de Silva.

De hecho, ya lo había intuido en su exposición “La nave de los locos”, donde algunas de sus piezas —árboles secos, cerámicas, escenas fragmentadas— convocaban esa atmósfera de...