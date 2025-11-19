Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Gabriela Mistral: 80 años del Premio Nobel de Literatura a la poeta chilena

Con cuatro de sus poemas, recordamos a la primera autora latinoamericana en recibir, por esta fecha en 1945, el Premio Nobel de Literatura por su obra poética.

Gabriela Mistral * / Especial para El Espectador
19 de noviembre de 2025 - 04:00 p. m.
La imagen de mujer adelantada a su tiempo de Gabriela Mistral (1889-1957) y su lucha defensora acérrima de la educación pública, ganó todavía más presencia a partir de octubre de 2019, cuando se desató en Chile la ola de protestas más grave en décadas y su rostro fue recuperado por los jóvenes estudiantes y mujeres que protagonizaron las marchas.
Foto: Archivo particular

Desolación

La bruma espesa, eterna, para que olvide dónde

me ha arrojado la mar en su ola de salmuera.

La tierra a la que vine no tiene primavera:

tiene su noche larga que cual madre me esconde.

El viento hace a mi casa su ronda de sollozos

y de alarido, y quiebra, como un cristal, mi grito.

Y en la llanura blanca, de horizonte infinito,

miro morir intensos ocasos dolorosos.

¿A quién podrá llamar la que hasta aquí ha venido

si más lejos que ella sólo fueron los muertos?

¡Tan sólo ellos contemplan un mar callado y yerto

crecer entre sus brazos y...

Por Gabriela Mistral * / Especial para El Espectador

