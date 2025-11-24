Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Galeón San José: el mar devuelve su memoria después de tres siglos de silencio

En días pasados, las piezas recuperadas del galeón San José entraron en proceso de conservación. Tras un recorrido por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, los responsables de la investigación y conservación de los objetos hablaron para El Espectador.

Pedro Mendoza
24 de noviembre de 2025 - 01:00 p. m.
Alhena Caicedo, directora del ICAHN, y Mariana Carulla, conservadora del Ministerio de Cultura, con una de las tazas recuperadas del galeón.
Alhena Caicedo, directora del ICAHN, y Mariana Carulla, conservadora del Ministerio de Cultura, con una de las tazas recuperadas del galeón.
Foto: Pedro Mendoza

En la Isla de Manzanillo, en Cartagena, está el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), el cual cumple un papel fundamental técnico-científico en la investigación, documentación, protección y manejo del Patrimonio Cultural Sumergido (PCS) de Colombia.

En un edificio recientemente construido, al descender unas escaleras, está el laboratorio de Patrimonio Cultural Sumergido. Allí se encuentran parte de los objetos arqueológicos del naufragio del galeón San José, recolectados en días pasados por el Estado...

Por Pedro Mendoza

