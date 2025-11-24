Galeón San José: el mar devuelve su memoria después de tres siglos de silencio

Alhena Caicedo, directora del ICAHN, y Mariana Carulla, conservadora del Ministerio de Cultura, con una de las tazas recuperadas del galeón. Foto: Pedro Mendoza

En la Isla de Manzanillo, en Cartagena, está el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), el cual cumple un papel fundamental técnico-científico en la investigación, documentación, protección y manejo del Patrimonio Cultural Sumergido (PCS) de Colombia.

En un edificio recientemente construido, al descender unas escaleras, está el laboratorio de Patrimonio Cultural Sumergido. Allí se encuentran parte de los objetos arqueológicos del naufragio del galeón San José, recolectados en días pasados por el Estado...