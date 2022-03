Ganadores del cine y la televisión en los Critics Choice Awards

El Seeher Award, un premio que reconoce el trabajo de las mujeres en la industria, fue para Halle Berry, Foto: DAVID SWANSON

El Fairmont Century Plaza Hotel, en Los Ángeles, fue el lugar central para la celebración de esta premiación. En Londres se presentaron varios de los nominados que, además, asistieron a los Bafta, premios del cine británico. Taye Diggs completa cuatro años de presentar este evento, del que también fue anfitriona la actriz y comediante Nicole Byer.

Entre los premios más destacados estuvieron el de mejor actor, que fue para Will Smith por su interpretación en la película The King Richard; el premio a mejor actriz fue para Jessica Chastain por su papel en la película The Eyes of Tammy Faye.

El premio para mejor actor o actriz joven fue para Jude Hill, quien actuó en la película Belfast.

Además de premiar lo más reciente que se realizó en el cine, los Critics Choice reconocen las producciones de televisión. El premio a mejor serie de comedia fue para Ted Lasso, de Apple TV+, reconocimiento que recibió la actriz Hannah Waddingham, quien usó su tiempo en el micrófono para llamar la atención sobre las víctimas ucranianas debido a la invasión ordenada por el presidente ruso Vladímir Putin.

El Seeher Award, un premio que reconoce el trabajo de las mujeres en la industria, fue para Halle Berry, quien, además, es la única mujer afroamericana en haber recibido un Óscar. “Gracias a la asociación de críticos por este premio. Entendí el poder de la historia al dirigir mi primera película. El poder de la narración es que puede despertar consciencia. Necesitamos ver las realidades de los demás. Debemos tener compasión y empatía”, dijo Berry.

El premio a la trayectoria se le entregó a Billy Crystal.

Lista de los ganadores:

Mejor Película

The Power of the Dog

Mejor Director

Jane Campion – The Power of the Dog

Mejor Actor

Will Smith – King Richard

Mejor Actriz

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

Mejor Actor de Reparto

Troy Kotsur – CODA

Mejor Actriz de Reparto

Ariana DeBose – West Side Story

Mejor Actor/Actriz joven

Jude Hill – Belfast

Mejor Ensamble

Belfast

Mejor Guión Original

Kenneth Branagh – Belfast

Mejor Guión Adaptado

Jane Campion – The Power of the Dog

Mejor Fotografía

Ari Wegner – The Power of the Dog

Mejor Diseño de producción

Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos – Dune

Mejor Edición

Sarah Broshar and Michael Kahn – West Side Story

Mejor Vestuario

Jenny Beavan – Cruella

Mejor Maquillaje y Peinado

The Eyes of Tammy Faye

Mejores Efectos Visuales

Dune

Mejor Comedia

Licorice Pizza

Mejor Película Animada

The Mitchells vs the Machines

Mejor Película Extranjera

Drive My Car

Mejor Canción

No Time to Die – No Time to Die

Mejor Banda Sonora

Hans Zimmer – Dune

Nominados en las categorías de televisión:

Drama

Mejor Serie

Succession (HBO)

Mejor Actor

Lee Jung-jae – Squid Game (Netflix)

Mejor Actriz

Melanie Lynskey – Yellowjackets (Showtime)

Mejor Actor de Reparto

Kieran Culkin – Succession (HBO)

Mejor Actriz de Reparto

Sarah Snook – Succession (HBO)

Comedia

Mejor Serie

Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor Actor

Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor actriz

Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Mejor Actor de Reparto

Brett Goldstein – Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor Actriz de Reparto

Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)

Serie Limitada o Película Hecha para Televisión

Mejor Serie Limitada

Mare of Easttown (HBO)

Mejor Actor

Michael Keaton – Dopesick (Hulu)

Mejor Actriz

Kate Winslet – Mare of Easttown (HBO)

Mejor Actor de Reparto

Murray Bartlett – The White Lotus (HBO)

Mejor Actriz de Reparto