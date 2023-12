Gérard Depardieu: más de 50 artistas denuncian un “linchamiento mediático” al actor

Algunos intérpretes franceses han demostrado su apoyo al actor Gérard Depardieu, acusado de violación y agresiones sexuales por varias mujeres. Foto: Getty Images

‘No borren a Gérard Depardieu’ es el título de una tribuna publicada en el diario francés Le Figaro firmada por 56 artistas, que está suscitando polémica en Francia en torno al actor, acusado de violación y agresiones sexuales por varias mujeres.

Personalidades del mundo del cine como los intérpretes Benoit Poelvoorde, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, cantantes como Jacques Dutronc y Carla Bruni y guionistas como Nadine Trintignant denunciaron lo que consideran un "linchamiento" mediático contra Depardieu.

“No podemos seguir callando”, manifiestan los firmantes, que denuncian “el torrente de odio que se vierte sobre su persona, sin matices, en la más completa amalgama y desafiando una presunción de inocencia de la que se habría beneficiado, como todo el mundo, si no fuera el gigante del cine que es”.

En el texto hacen también una apelación a que sea la justicia quien "haga su trabajo".

Varias asociaciones feministas se han manifestado al respecto. “La tribuna de la vergüenza”, afirmó en X la presidenta de #MeTooMedias, Emmanuelle Dancourt, quien lamentó la “falta de comprensión” cuando se menciona un supuesto “torrente de odio” que “no es eso”.

El colectivo ‘Osez le féminisme!’, compartió a través de sus redes sociales que “los que odian son quienes acusan a las víctimas de ser las autoras, para silenciarlas mejor”.

La abogada especializada en derechos de la mujer, Violaine De Filippis, declaró al canal BFM que "no es de extrañar" esa postura de los firmantes, ya que la reacción ante la sospecha de que un hombre al que se conoce sea un violador suele ser la de "no, eso no es posible".

Por otra parte, la asociación Les Papillons, dedicada a la lucha contra la violencia sobre la infancia, retiró al popular actor cómico Pierre Richard su condición de embajador de la entidad debido a que firmó la tribuna.

En un mensaje en redes sociales, Les Papillons reconoce que Richard y Depardieu son amigos, "pero hay hechos y palabras que no se pueden aceptar o excusar, incluso en nombre de la amistad".

"Porque estamos y estaremos siempre del lado de las víctimas y porque la tribuna de apoyo a Gérard Depardieu que ha firmado es indecente, Pierre Richard ya no es embajador de la asociación", añade.

Esta nueva polémica llega apenas una semana después de que el presidente Emmanuel Macron hubiera defendido al "gran actor" en la televisión pública francesa, lo que también le granjeó críticas del feminismo y de la oposición política.

En el plató de France 5, Macron aseguró que no tenía intención de retirarle la Legión de Honor “por un reportaje”, en referencia a la emisión que un canal de la televisión pública que divulgó vídeos inéditos del actor en los que se escuchan comentarios misóginos y cómo sexualiza a una niña de 10 años que monta en un pony.