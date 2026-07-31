Germinal: la novela de la rebelión obrera (La novela y el mundo: economía y sociedad)

Émile Zola nació en París el 2 de abril de 1840 y falleció en la misma ciudad el 29 de septiembre de 1902. Foto: Getty Images - Grafissimo

“Y en aquel esperar una invasión de los bárbaros que regenerase las viejas nacionalidades caducas, reaparecería su fe absoluta en una revolución próxima, la verdadera, la de los trabajadores, aquella que hacia fines del siglo arrollaría todo lo existente en estas sociedades”.

“Germinal” de Émile Zola (1840-1902), publicada por entregas, primero en el diario cultural “Gil Blas” entre 1884 y 1885 y completa en 1885, es uno de los mejores ejemplos de la novela social. Abarca temas como la condición de los obreros, la lucha de clases, la huelga,...