Giancarlo Maria Curcio: “Nos unen grandes afinidades con Colombia”

"Esta hermandad es muy evidente a nivel musical y, de hecho, tiene una trayectoria histórica", comenta Curcio. Foto: Tico Angulo - @TicoAngulo.

Las instituciones italianas han desarrollado una fructífera relación con el Cartagena Festival de Música a través de varios programas. ¿Qué significa para su país este intercambio?

La música es parte fundamental del patrimonio cultural italiano y la Embajada justamente está muy comprometida con desarrollar este lado de la cooperación cultural con Colombia, un país que nosotros queremos mucho ya que nos unen grandes afinidades y mucha amistad. Con el Festival colaboramos hace muchos años y hemos realizado proyectos muy importantes. De hecho, la primera ópera que se representó en la Cartagena Festival de Música fue en 2013, La serva padrona; después, en 2014, La Cenerentola, luego dos de las tres óperas italianas de Mozart: Le nozze di Fígaro (2017) y Così fan tutte (2019). Pero, además hay un importante acuerdo con el Conservatorio del Tolima para el desarrollo profesional de la lutería en Colombia.

Justamente, la lutería italiana es un patrimonio cultural de la humanidad. ¿Cómo valora que una institución como el Conservatorio del Tolima haya instituido un programa inspirado en esta escuela de construcción de instrumentos?

Creo que es una maravillosa oportunidad para los jóvenes colombianos que terminan su formación en el Conservatorio del Tolima poder perfeccionarse en el prestigioso Instituto Antonio Stradivari de Cremona, y Stradivari es un nombre que no necesita ninguna presentación. Entonces, estamos muy orgullosos de que esta tradición y patrimonio cultural italiano pueda desarrollarse también acá.

En Cartagena, maestros italianos de interpretación y lutería están impartiendo clases a estudiantes y músicos colombianos. Esa relación también es una muestra de la hermandad entre los dos países, una hermandad que usted ha destacado…

Esta hermandad es muy evidente a nivel musical y, de hecho, tiene una trayectoria histórica. Vale la pena recordar que el autor de la música del himno nacional colombiano fue el italiano Oreste Sindici, esto dice todo sobre lo cercana que es la relación de Italia con Colombia. Y el escenario principal del Cartagena Festival de Música, el Teatro Adolfo Mejía, tiene el estilo italiano, al igual que el Teatro Colón de Bogotá. Entonces, la llegada de maestros y profesores italianos de música y lutería hace parte de una herencia y de una tradición que esperamos que nunca se interrumpa.

El Festival además ha impulsado la presentación de músicos colombianos en Italia, en eventos tan importantes como el Festival de Spoleto. ¿Cómo cree que se podría potenciar este trabajo en el futuro?

El hecho de que músicos colombianos tan importantes como la Filarmónica Juvenil de Cámara de Bogotá, la Orquesta Filarmónica de Medellín y Santiago Cañón-Valencia hayan pasado por esos escenarios y eventos de nuestro país demuestra la relevancia de nuestra cooperación cultural y, además, que con el Festival se desarrolla un verdadero intercambio entre Italia y Colombia.

Usted también ha ocupado posiciones diplomáticas en Perú, Venezuela y Argentina. ¿Qué diría que instigue a la cultura colombiana de esos otros países?

Creo que es la alegría. El pueblo colombiano es alegría, es el Caribe, es el deseo de vivir, el deseo de transmitir amistad. Eso es lo que distingue al pueblo colombiano y a su cultura.

Hablando de música otra vez, ¿cuál es su ópera favorita?

Me encanta Aída y también Turandot, pero es difícil escoger una o dos porque son tantas y tan buenas. Aunque Aída es impresionante y Turandot es una ópera que justamente hicimos hace poco en Lima y que te pone la piel de gallina.

¿Prefiere a Rossini o a Vivaldi?

Es una pregunta demasiado difícil, creo que todos los compositores son muy buenos y todos tienen su encanto y nos hacen disfrutar de una música encantadora.

¿Su escritor y músicos preferidos colombianos?

Yo estoy hace poco acá, pero he estado tantos años en Sudamérica, así que me encanta Gabriel García Márquez, obviamente, es un escritor increíble. Y entre los músicos diría Carlos Vives, que es el más cercano a nosotros … Bueno, y Shakira, me encanta cuando canta, tiene una manera de presentarse en sus espectáculos muy, muy dinámica.

¿Qué significa volver a Cartagena, la ciudad en la que pasó su luna de miel?

Son muchos recuerdos, muchas emociones. Estoy acá con mi familia, con mi esposa, con la que justamente hace 25 años estuvimos acá. Nosotros en ese momento estábamos en Venezuela y el hecho de que el primer tramo de nuestra luna de miel fuera Cartagena demuestra que esta ciudad está en nuestros corazones.