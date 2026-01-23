Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Gioconda Belli: la escritura como profesión y la relación con los lectores

Desde Virginia Woolf hasta García Márquez, la autora recorre las lecturas que han moldeado su obra y explica por qué escribir es un acto revolucionario. Alianza con Tinta Club del libro.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Sandra Pulido
23 de enero de 2026 - 02:15 a. m.
Fotografía del 11 de mayo de 2025 de la escritora nicaragüense Gioconda Belli posando durante una entrevista en Buenos Aires (Argentina).
Fotografía del 11 de mayo de 2025 de la escritora nicaragüense Gioconda Belli posando durante una entrevista en Buenos Aires (Argentina).
Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

Tinta Club del Libro es una iniciativa que propone una experiencia de lectura mensual a través del envío de libros seleccionados por curadores invitados. Cada edición incluye un título en una edición producida especialmente para el club, acompañado de materiales editoriales que contextualizan la obra y su elección.

Este proyecto articula la figura del curador como eje de su propuesta editorial. Escritores y agentes del campo literario participan en la elección de los títulos y en la construcción de un marco de lectura que se extiende más allá...

Por Sandra Pulido

Conoce más

Temas recomendados:

Gioconda Belli

PremiumEE

Literatura

Escrituras colombianas

Poesía

Tinta Club del libro

Virginia Woolf

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.