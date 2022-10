Girasol (Verso a verso)

"Detente, no gires hacia la luz que llama". Foto: Archivo particular

A Juliana Martínez

Detente. No gires hacia la luz que llama, no salgas del refugio de esta sombra, cuando vuelva el calor de la mañana y empiece el sol a devolverte el aire.

Espera. No fue el neón, ni el humo de la euforia, que un día soñamos compartir en noches frías, no es el lunar izquierdo de tu cuello, ni el del centro de tu pecho que hoy escondes.

Un vaso lleno, la música, las sombras, tu pelo en rojo, tus labios que me miran, es un rumor el mundo, pero tu voz no miente mas no apareces cuando el amor te nombra.

¿A que suena un alma que se aleja? No oigo más los parlantes del estéreo aunque estamos en el medio, ya aturdidos, nos refrena una duda que es silencio.

No es tu cintura que danza la alegría, ni tu collar, corazón, ni los espejos, ni las horas en que imitas o en que lloras ni lo lejos del balcón en que te escribo.

Yo te acompaño toda la noche… Pero no, corazón, mejor espera: no salgas del refugio de esta sombra. Detente, no gires hacia la luz que llama.

