Caja de citas: Gloria Steinem y su pensamiento feminista

Gloria Steinem fundó en 1972, junto a otras feministas, la revista Ms. Foto: AFP - LISA O'CONNOR

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Las letras de la escritora y periodista Gloria Steinem, quien murió este 2 de septiembre a las 92 años, estuvieron marcadas por la defensa de los derechos de las mujeres y la transformación de su representación en la cultura de Estados Unidos.

En sus columnas para la revista New York Magazine, en la que escribió desde 1968, abordó temas sociales progresistas y asuntos que hasta entonces tenían poca presencia en la prensa, como el aborto y las desigualdades que afectaban a las mujeres.

Sus amigos le habían advertido que no se metiera con “esas cosas locas”, según contó en una entrevista con The Guardian en 2011. Esas “cosas locas” a las que se referían eran temas como el aborto, sobre el que había escrito y que conocía desde su propia experiencia en 1957. “Yo había tenido un aborto y nunca se lo había dicho a nadie”, relató una vez en un artículo para New York Magazine.

Con la intención de seguir abriendo espacios para las mujeres, fundó en 1972, junto a otras feministas, la revista Ms., que todavía se publica y que considerada la primera publicación cuyas propietarias, directoras y redactoras eran exclusivamente mujeres.

El propio nombre de la publicación tenía una carga política: “Ms.”, a diferencia de “Mrs.” o “Miss”, no hacía referencia al estado civil de una mujer.

Los ensayos, columnas y reflexiones de Gloria Steinem dejaron una huella en el feminismo que aún perdura. Estas son algunas de sus frases que permiten acercarse a su pensamiento:

“El feminismo nunca ha sido acerca de conseguir un trabajo para una mujer. Se trata de hacer la vida más justa para las mujeres en todas partes. No se trata de un pedazo del pastel existente; se trata de hacer un pastel nuevo”.

“Sin saltos de imaginación o sueños, perdemos la emoción de las posibilidades”.

“El futuro depende completamente de lo que cada uno de nosotros haga cada día. Un movimiento es solo personas moviéndose”.

“El primer problema para todos, hombres y mujeres, no es aprender, sino desaprender”.

“Una feminista es cualquiera que reconoce la igualdad y la humanidad plena de las mujeres y los hombres”.

“La empatía es la más radical de las emociones humanas”.

“Todavía me falta escuchar a un hombre pedir consejo sobre cómo combinar una carrera profesional y un matrimonio”.

“El feminismo es la revolución más poderosa que hemos visto en la historia de la humanidad”.

“El primer problema para todos nosotros, hombres y mujeres, no es aprender, sino desaprender”.

“No podemos cambiar lo que no reconocemos. Y una vez que reconocemos la injusticia, no podemos mantenernos en silencio”.

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