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Los grabados de Goya sobre la guerra llegarán a Colombia: esta es su historia

FRAGMENTOS, espacio de arte y memoria, inaugurará el próximo 5 de septiembre la muestra “Los desastres de la guerra de Francisco de Goya”, en la que presentará la serie de grabados del artista español.

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Redacción Cultura
25 de agosto de 2026 - 10:31 p. m.
Grabado "Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer", de Francisco de Goya.
Grabado "Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer", de Francisco de Goya.
Foto: Cortesía FRAGMENTOS

Pensar en Francisco de Goya es imaginar colores y temáticas oscuras con brujas, dioses y guerras como protagonistas de pinturas que se encuentran alrededor del mundo. Sin embargo, más allá del lienzo, el artista español creó entre 1810 y 1820 una serie de 80 grabados que tituló “Los desastres de la guerra”.

Dos siglos más tarde, estas piezas podrán verse en Colombia. A partir del 5 de septiembre en FRAGMENTOS, espacio de arte y memoria. La exhibición “Los desastres de la guerra de Francisco de Goya” propondrá, además, un diálogo con el...

Por Redacción Cultura

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