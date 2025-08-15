No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
“Guadalupe años sin cuenta”: medio siglo de un clásico del teatro colombiano

Este viernes, el Centro Nacional de las Artes tendrá un homenaje especial para una de las obras fundacionales de la dramaturgia nacional del siglo XX, cuya importancia radica no solo en su valor estético, sino también en su papel como pieza de memoria histórica.

Santiago Gómez Cubillos
15 de agosto de 2025 - 02:00 p. m.
“Guadalupe años sin cuenta”: medio siglo de un clásico del teatro colombiano
Foto: Archivo Teatro La Candelaria

Las dos balas que le atravesaron las manos a Guadalupe Salcedo llevaron a concluir que no había muerto por estar mal parado en medio de un tiroteo entre un taxi y un par de patrullas, como inicialmente lo querían hacer creer las autoridades del momento. A Guadalupe Salcedo lo asesinó la Policía mientras se entregaba con las manos en alto. Era 6 de junio de 1957. Cuatro años antes, había dejado las armas en medio de un proceso de paz con el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, después de haber sido comandante de las guerrillas liberales...

Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.
José Tiberio Gutiérrez Echeverri(70717)Hace 18 minutos
Guadalupe Salcedo, años cincuenta, como si la violencia hubiera empezado con el crimen de Miguel Uribe Turbay
