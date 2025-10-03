Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Una guía para hacer el recorrido del Eje Ambiental de la BOG25

Aclaramos algunas dudas para quienes quieren visitar las obras de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad, pero no saben por dónde empezar.

Santiago Gómez Cubillos
03 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
"Pabellón de las Nieves, construcciones frágiles para un fin del mundo", del artista antioqueño Alejandro Tobón se encuentra en la esquina nororiental del Palacio de San Francisco.
Foto: Mauricio Alvarado

Un transeúnte se detiene en la esquina de la carrera séptima con avenida Jiménez. “¿Y esto?“, pregunta mientras mira lo que parece ser un viejo edificio hecho pelota. La esfera, de más o menos cuatro metros de diámetro, tiene ventanas tapadas con tablas de madera, barandales quebrados de pequeños balcones y paredes amarillentas cubiertas con grafitis. El semáforo cambia y él sigue su camino un poco confundido por lo que acaba de ver. No son escombros, no es basura, es una de las cientos de obras de arte que vinieron a tomarse el espacio...

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
