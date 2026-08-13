Guido Tamayo: “Dejemos hablar a los viejos, que nos cuenten cómo se sienten”

Guido Tamayo, además de escritor, también se ha desempeñado como editor, profesor y gestor cultural. Foto: Juan Fernando Rojas - FCE

Guido Tamayo afirmó que los libros, casi siempre, parten de una pregunta que se hace, pero en este caso, más que preguntarse qué es la vejez y qué es ser viejo, partió de la impresión que le dejó la muerte de sus abuelas. Esas experiencias, dijo, desplegaban un material “doloroso, pero muy interesante”.

“Están las enfermedades y está también el universo del deseo de los viejos, del erotismo de los viejos, porque el deseo no cesa, el deseo está vivo, está vital ahí, moviéndose, ¿cierto? El reproche: ‘Pero ¿cómo va a ser? Qué cosa tan patética...