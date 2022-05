Guillaume Musso: ‘El acto de escribir arranca del deseo de dominar algo’

Guillaume Musso también es autor de los libros "La huella de la noche" y "La vida secreta de los escritores". Estos títulos fueron publicados por la editorial Alianza de novelas. Foto: Adn editorial

Esta trama, sin destriparla demasiado, la protagonizan dos escritores a ambos lados del Atlántico...

La novela arranca en Brooklyn con Flora Conway, una famosa novelista estadounidense, cuya hijita ha desaparecido en circunstancias muy misteriosas seis meses antes, que no consigue superar ese dolor ni renunciar a la esperanza de encontrarla. No tarda en aparecer Romain Ozorski, que vive en París, un novelista no menos famoso, pero que está pasando por una malísima racha: está atrapado en un divorcio sanguinario, se encuentra casi en la ruina, padece distintos males, ya no tiene ganas de escribir. Los une un vínculo que, en efecto, es mejor no revelar, pero digamos que cada uno posee la clave de la vida del otro.

Este libro es difícil de clasificar, tiene tanto de thriller como de relato intimista...

Creo que siempre he escrito novelas a caballo entre varios géneros. He pasado mucho tiempo pensando cómo calificarlas, porque es algo que me preguntan a menudo, y la fórmula más precisa que se me ha ocurrido es la de “thriller íntimo”. Los conflictos internos de los personajes, el incendio y el caos de su intimidad son el ámbito donde siempre tiene lugar el desenlace de la trama.

Este libro ilustra perfectamente que el poder de la imaginación es infinito...

Estos vínculos entre realidad y ficción me apasionan desde hace tiempo. A los trece o catorce años vi, por primera vez, la película de Woody Allen La rosa púrpura de El Cairo, en la que un actor de cine se “sale” de la película para alegrar la triste cotidianeidad de una camarera de restaurante. Fue sobre todo esta película la que me llevó a plantearme la relación entre el mundo real y el mundo imaginario, un tema que no ha dejado de perseguirme. Cuanto más se profundiza en él, más complejo se vuelve: cuando escribí La mujer de papel, que en Francia se publicó en 2010, estaba convencido de que lo imaginario lo podía todo. Poco me faltaba para aceptar que vivir en un mundo imaginario servía para aceptar, soportar o eliminar las dificultades del mundo real. Hoy en día, y eso es lo que he querido plasmar en esta novela, sé que lo imaginario y la realidad están entrelazados en una gran paradoja: el poder de lo imaginario es infinito, desde luego, pero es la realidad la que permite doblegarlo.

Esta novela también da pie a una serie de reflexiones sobre el acto de escribir, el mundo de los libros y el lugar que ocupan los escritores...

Escribir “es una alegría y un sufrimiento”, como dirían ciertos personajes de Truffaut. Llevo veinte años preguntándome todas las mañanas, al sentarme delante del ordenador, qué me tendrán reservado mis personajes para hoy. Lo que quería era hablar de esas dos décadas de creación. Abrir la caja negra de la creación, poner a mis lectores en situación de sentir los distintos escollos con los que se topa un novelista en acción. Todo ello a través del suspense literario. Porque, por encima de todo, para mí prima esta exigencia: escribir una historia que, como lector, me gustaría leer.

Esta historia es más compleja de lo que parece. ¿Los escritores son un poco magos?

El acto de escribir a menudo arranca del deseo de dominar algo. Ejercemos un dominio muy imperfecto sobre nuestra propia vida y resulta muy tentador imaginarse que, dentro de la ficción, el escritor tendrá esa capacidad de corregir las imperfecciones y de describir la realidad no tal y como es, sino tal y como debería ser. Nabokov aseguraba que sus personajes eran “galeotes” que tenían que obedecerle sin rechistar. Pero a veces sucede (y la novela también trata de eso) que te encuentras con personajes recalcitrantes. Aunque es cierto que la estructura minuciosa de la novela, en tres actos, con tres decorados principales y a tres voces, la reflexión sobre lo ilusorio y las expectativas que le crea al espectador (el lector) pueden recordar al aspecto lúdico e ingenioso de un truco de magia. Pero también recuerda que la novela solo existe realmente gracias a la mirada del lector y que, como decía Perec, “la literatura es un juego para dos jugadores”.

