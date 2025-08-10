No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
Cómo ganarse el “don”

Un escritor revisa los principios que movieron la vida y obra de don Guillermo Cano Isaza, así como su legado.

Héctor Abad Faciolince
10 de agosto de 2025 - 01:00 p. m.
Cano asumió la dirección de El Espectador en 1952, cuando tenía 27 años. Allí permaneció hasta su muerte.
Foto: Archivo

Cuando el joven Guillermo Cano, a mediados del siglo pasado, tomó las riendas de El Espectador, todavía no le decían don Guillermo; el don era un tratamiento que había que ganarse por los propios méritos de rectitud y valentía –y no al estilo criminal de “don Berna” ni de “don Vito Corleone”–. Ese joven tenía muy claro que, al ser nombrado director, no estaba recibiendo unas máquinas de escribir, unas cámaras fotográficas, una sala de redacción ni unos rollos de papel para imprimir; tampoco una jugosa herencia económica, sino aquello que sus...

Héctor Abad Faciolince

Por Héctor Abad Faciolince

