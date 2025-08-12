La verdad antes que el miedo: Guillermo Cano en palabras de Ana María Busquets

Doña Ana María Busquets de Cano escribió en El Espectador sobre temas de juventud. También se desempeñó como columnista en las páginas editoriales durante 12 años. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Fernando Cano dio una entrevista para El Espectador, y en ella contó que don Guillermo siempre trataba de mantener el trabajo fuera de la casa, y que terminaban enterándose de las noticias por los titulares, pero no por boca de él. ¿Qué recuerda de esa cotidianidad entre el trabajo de su esposo y la vida en casa?

A Guillermo no le gustaba llegar a la casa con los problemas de Colombia, y procuraba tener conversaciones diferentes. Pero eso no quiere decir que se desconectara del periódico, sino todo lo contrario: siempre estaba...