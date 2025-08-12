No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
La verdad antes que el miedo: Guillermo Cano en palabras de Ana María Busquets

Tras 100 años del nacimiento de Guillermo Cano, su viuda, Ana María Busquets, recuerda al director de El Espectador asesinado por la mafia. Desde su casa evoca la terquedad ética que lo llevó a no callar “lo que creía que debía decir en bien del país”. El homenaje será este martes en el Gimnasio Moderno.

Laura Camila Arévalo Domínguez
12 de agosto de 2025 - 01:00 a. m.
Doña Ana María Busquets de Cano escribió en El Espectador sobre temas de juventud. También se desempeñó como columnista en las páginas editoriales durante 12 años.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Fernando Cano dio una entrevista para El Espectador, y en ella contó que don Guillermo siempre trataba de mantener el trabajo fuera de la casa, y que terminaban enterándose de las noticias por los titulares, pero no por boca de él. ¿Qué recuerda de esa cotidianidad entre el trabajo de su esposo y la vida en casa?

A Guillermo no le gustaba llegar a la casa con los problemas de Colombia, y procuraba tener conversaciones diferentes. Pero eso no quiere decir que se desconectara del periódico, sino todo lo contrario: siempre estaba...

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico.@lauracamilaadlarevalo@elespectador.com
Álamo(88990)Hace 32 minutos
Mis respetos por la memoria de don Guillermo, por su legado espiritual forjado en tinta indeleble. A su esposa y familia los cubra esa paz por la que tanto luchó y tanto nos merecemos.
