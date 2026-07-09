“El proceso es lo más valioso de la escritura”: Guillermo Martínez

Además de escritor, Guillermo Martínez es doctor en ciencias matemáticas. Foto: Cortesía Instituto Cervantes

Guillermo Martínez es una de las voces más singulares de la literatura argentina contemporánea. Su obra se caracteriza por un delicado equilibrio entre el rigor de la lógica matemática y la profundidad de la reflexión filosófica.

Para el autor, la literatura es una “actividad que lo absorbe todo”, en la que incluso periodos de aparente silencio creativo —como su estancia posdoctoral en la Universidad de Oxford— terminan alimentando su imaginación. En esta conversación, Martínez reflexiona sobre sus principales influencias, entre ellas Borges,...