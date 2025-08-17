No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
Guillermo Saccomanno: “Estamos cada vez más informados, pero con menos consciencia”

El escritor argentino habló en esta entrevista sobre su más reciente novela, Arderá el viento, con la que ganó el Premio Alfaguara 2025. En diálogo con El Espectador, se refirió a temas como la violencia, la familia, la corrupción y el poder de la ficción.

Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
17 de agosto de 2025 - 02:00 p. m.
Fotografía del 17 de mayo de 2025 del escritor argentino Guillermo Saccomanno.
Fotografía del 17 de mayo de 2025 del escritor argentino Guillermo Saccomanno.
Foto: EFE - José Méndez

Quiero arrancar hablando del lugar donde sucede la novela, de la villa. Villa Gesell, que entiendo que es un lugar que ha aparecido en otras novelas. ¿Por qué permanecer en esa villa?

En esa villa, amigo, surgió una novela larga que escribí antes, que se llamó Cámara Gesell, y ahí me pasó lo siguiente, que volvió ahora a ocurrirme. Yo pensaba en maestros: un escritor es la suma de sus influencias y la suma de sus citas.

Entonces, a ver, lo que yo hice no es nada nuevo, es un recurso que han aplicado otros con mucho más talento que...

Andrés Osorio Guillott

Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
Guillermo Saccomanno

Literatura

