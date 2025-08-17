Guillermo Saccomanno: “Estamos cada vez más informados, pero con menos consciencia”

Fotografía del 17 de mayo de 2025 del escritor argentino Guillermo Saccomanno. Foto: EFE - José Méndez

Quiero arrancar hablando del lugar donde sucede la novela, de la villa. Villa Gesell, que entiendo que es un lugar que ha aparecido en otras novelas. ¿Por qué permanecer en esa villa?

En esa villa, amigo, surgió una novela larga que escribí antes, que se llamó Cámara Gesell, y ahí me pasó lo siguiente, que volvió ahora a ocurrirme. Yo pensaba en maestros: un escritor es la suma de sus influencias y la suma de sus citas.

Entonces, a ver, lo que yo hice no es nada nuevo, es un recurso que han aplicado otros con mucho más talento que...