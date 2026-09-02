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Gustavo Vélez, el escultor colombiano que recibe la ciudadanía honoraria de Pietrasanta

El escultor Gustavo Vélez celebrará 30 años de carrera artística con un exhibición en Pietrasanta, conocida como la “ciudad del mármol”. El artista, además, recibirá la ciudadanía honoraria.

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Redacción Cultura
03 de septiembre de 2026 - 12:24 a. m.
La obras de Gustavo Vélez se encuentran también en diferentes colecciones privadas alrededor del mundo.
La obras de Gustavo Vélez se encuentran también en diferentes colecciones privadas alrededor del mundo.
Foto: JAIME A LONDONO

Con “Le dimensioni dell’equilibrio” el artista colombiano Gustavo Vélez celebra 30 años de carrera artística. Esta muestra, que se realizará en la ciudad italiana de Pietrasanta hasta el 20 de septiembre, reunirá más de 40 esculturas creadas por Vélez.

La exposición, curada por Francesca Sborgi con la contribución de Eike Schmidt, se tomará algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad italiana para mostrar el vínculo del artista con esta población que lo acogió desde 1996 y donde, además, se enfocó en la tradición local de la talla...

Por Redacción Cultura

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