Directora del MAMBO: “Las instituciones culturales deben sostenerse en hechos y no rumores”

Martha Ortiz Directora del MAMBO Foto: FELIPE MARIÑO

El Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) ha estado bajo la lupa del entorno artístico y museal durante las últimas semanas, luego de que la revista Papel de Medellín publicara en Instagram diferentes denuncias contra su actual directora.

“Revista Papel rechaza las acciones de la nueva directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá -Mambo, Marta Ortiz Gómez, a quien acusan de maltrato laboral y acoso. (...) A través de nuestros diferentes canales de comunicación, en la última semana hemos recibido una decena de testimonios. (...) Igualmente,...