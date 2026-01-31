Directora del MAMBO: “Las instituciones culturales deben sostenerse en hechos y no rumores”

Martha Ortiz Directora del MAMBO
Foto: FELIPE MARIÑO
El Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) ha estado bajo la lupa del entorno artístico y museal durante las últimas semanas, luego de que la revista Papel de Medellín publicara en Instagram diferentes denuncias contra su actual directora.
“Revista Papel rechaza las acciones de la nueva directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá -Mambo, Marta Ortiz Gómez, a quien acusan de maltrato laboral y acoso. (...) A través de nuestros diferentes canales de comunicación, en la última semana hemos recibido una decena de testimonios. (...) Igualmente,...
Por Laura Camila Arévalo Domínguez
Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico.@lauracamilaadlarevalo@elespectador.com
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
