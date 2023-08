Hacer la casa de Barbie, el sueño que cumplió una colombiana

Laura Londoño realizó un máster en diseño interactivo y desarrollo de videojuegos. Foto: Cortesía

Usted es diseñadora de medios interactivos, ¿cómo surgió ese interés por el arte y la tecnología?

Desde que estaba pequeña me gustaba el arte y dibujar. Más tarde quise trabajar en videojuegos, sobre todo en la parte artística. En Cali lo más cercano que había era la carrera de diseño de medios interactivos en la Universidad Icesi, en donde trataban de mezclar esa parte del diseño con el arte, las tecnologías y las máquinas. Fue casi como encontrar la carrera perfecta.

Ha trabajado en varios programas de Warner Bros, ¿por qué se trasladó a Estados Unidos?

Diseño de medios interactivos te enseñaba muchas cosas, pero no me ayudaba a cumplir mi sueño: trabajar en arte en juegos o animación. Entonces, luego de obtener mi título de pregrado, decidí realizar un máster en diseño interactivo y desarrollo de videojuegos en Savannah College of Art and Design. Tras graduarme, tuve la oportunidad de trabajar con un gran equipo en Discovery para múltiples shows estadounidenses que se transmiten en Discovery Home & Health, Magnolia y Food Network. En ellos aprendí varias cosas sobre animación y modelados.

¿Cómo le ha impactado esa experiencia a nivel profesional?

He aprendido mucho. Todos mis compañeros en Discovery eran personas que tenían bastante experiencia, habían trabajado en la industria por mucho tiempo. A veces quería trabajar de más para alcanzar ese nivel que ellos tenían.

¿Qué era trabajar de más?

Por ejemplo, a veces no sabía cómo usar un plugin o un programa, entonces me sentaba a estudiar y al mismo tiempo a realizar lo que tenía que hacer. También, en algunas ocasiones, trabajaba hasta más tarde para cumplir con las entregas. Trataba de aprender todo el tiempo, porque es una industria que cambia constantemente, entonces todos los días te toca estudiar nuevas cosas.

Formó parte del equipo de la serie “Barbie Dreamhouse Challenge”…

Un director de arte con el que trabajé en Discovery fue parte de este proyecto y necesitaban a modeladores para que hicieran los modelados de la casa de Barbie, entonces él me llamó y me preguntó si quería ser parte de ese proyecto. Le dije que sí, era como cumplir un sueño que tenía de niña.

¿Por qué cree que se ha desarrollado todo un fenómeno con respecto a Barbie, para incluso realizar una serie?

Creo que muchas niñas de varias generaciones han crecido con ese personaje de Barbie. Ha sido uno de los juguetes favoritos desde su creación. Entonces, esta película fue un boom porque mucha gente ha vivido con Barbie, así que estaba la curiosidad y el sueño de verla en una gran pantalla.

En su caso, ¿cómo fue la experiencia?

Cuando estaba muy pequeña amaba las barbies, tenía varias de ellas y la casa y el carro. Mi niña interior estaba gritando cuando me dijeron que iba a trabajar haciendo la casa de Barbie, así que para mí fue muy emocionante poder participar en Barbie Dreamhouse Challenge.

Su trayectoria profesional está ligada al entretenimiento interactivo, ¿por qué ese interés?

A mí siempre me han gustado los juegos, son para mí como una película, en donde puedo interactuar y ser el personaje principal. Me gusta tratar de entender cómo la persona puede participar de la historia o de la narrativa. Siempre me llamó la atención la interactividad en los medios, ya sea en una película, en un juego o una aplicación.