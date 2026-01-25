Hacia dónde va el español: la mirada de la Academia Colombiana de la Lengua

La Academia Colombiana de la Lengua fue la primera en ser fundada en Hispanoamérica, después de la RAE. Foto: Micaela Chiliquinga

“La RAE está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias”. Estas fueron las declaraciones hechas por Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, sobre Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE), durante el Foro de la Nueva Economía, realizado en Madrid el pasado octubre de 2025.

Este momento, que dejó sin palabras a los presentes, se ha convertido en uno de los tantos puntos de quiebre entre los directores de dos de las...