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Hacia dónde van los museos: entre la accesibilidad y la reflexión crítica

Algunas expansiones y reorganizaciones de estos espacios culturales en el mundo generan preguntas sobre una posible simplificación de su narrativa. La colección de arte del Banco de la República y el Museo Nacional están en procesos de renovación, así que hablamos con sus voceros sobre el panorama colombiano.

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Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez
Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez
14 de marzo de 2026 - 11:59 p. m.
Imagen del Museo de Arte Miguel Urrutia, que hace parte de la red cultural del Banco de la República. Esta institución planea un remontaje de su colección de arte, que se presentará en 2028.
Imagen del Museo de Arte Miguel Urrutia, que hace parte de la red cultural del Banco de la República. Esta institución planea un remontaje de su colección de arte, que se presentará en 2028.
Foto: Google Maps

A lo largo de la historia los museos han funcionado no solo como espacios de preservación de la memoria, sino también como lugares de diálogo con el presente. Recientemente se generó un debate a raíz de la reorganización de la colección contemporánea del Museo Reina Sofía en España. Ángela Molina, del diario “El País”, publicó un artículo en el que afirmó que el museo habría dejado de lado parte de su perspectiva crítica para orientarse hacia un enfoque más “accesible, dinámico y didáctico” para el público.

Museos como los de la Fundación...

Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez

Por Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez

Comunicadora social y profesional de Estudios Literarios de último semestre de la Pontificia Universidad Javeriana. Apasionada por la gestión cultural, el sector editorial y la literatura latinoamericana.mchiliquinga@elespectador.com
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