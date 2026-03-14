Hacia dónde van los museos: entre la accesibilidad y la reflexión crítica

Imagen del Museo de Arte Miguel Urrutia, que hace parte de la red cultural del Banco de la República. Esta institución planea un remontaje de su colección de arte, que se presentará en 2028. Foto: Google Maps

A lo largo de la historia los museos han funcionado no solo como espacios de preservación de la memoria, sino también como lugares de diálogo con el presente. Recientemente se generó un debate a raíz de la reorganización de la colección contemporánea del Museo Reina Sofía en España. Ángela Molina, del diario “El País”, publicó un artículo en el que afirmó que el museo habría dejado de lado parte de su perspectiva crítica para orientarse hacia un enfoque más “accesible, dinámico y didáctico” para el público.

Museos como los de la Fundación...