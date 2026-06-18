Hallan en Inglaterra una estructura 500 años más antigua que Stonehenge alineada con el sol

La estructura de Stonehenge fue creada hace 5.000 años. Foto: Agencia AFP

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Arqueólogos británicos creen haber descubierto una versión más simple y más antigua de Stonehenge, el monumento megalítico ubicado en el sur de Inglaterra, y junto a los restos hallados también se encontraron cerámicas y huesos de animales.

De la estructura, descubierta a unos cinco kilómetros del famoso monumento de grandes bloques de piedra alineados astronómicamente, solo quedan dos fosas, pero los arqueólogos afirman que sostenían postes de madera alineados con el sol durante los solsticios de verano e invierno, al igual que Stonehenge. Las fosas se encuentran a 120 metros de distancia la una de la otra y se cree que los postes tenían una altura de entre dos y cuatro metros.

La excavación estuvo a cargo de Phil Harding, de la empresa británica dedicada a servicios arqueológicos Wessex Archeology, y ha sido dada a conocer pocos días antes del solsticio de verano —el 21 de junio—, el día más largo del año, cuando miles de personas acuden a Stonehenge para contemplar el amanecer.

La estructura, de 5.000 años de antigüedad, es unos 500 años anterior al monumento principal de Stonehenge y fue hallada en la localidad de Bulford, en el condado de Wiltshire (sur inglés).

Los arqueólogos indicaron que la estructura probablemente sirvió para ceremonias religiosas.

Cuando Harding halló las fosas, notó que parecían estar alineadas con el sol, al igual que Stonehenge. “Tomé mi lápiz y mi regla, las uní y me di cuenta de que apuntaban en la dirección general del amanecer en el solsticio de verano”, agregó a los medios.

“Dos fosas con postes me revelan mucho más sobre la gente de hace 5.000 años”, dijo Harding a la BBC. “Esto me habla de toda la comunidad, de cómo pensaban, cómo se comportaban, cómo veneraban a los cielos”.

La estructura fue hallada hace diez años cuando se despejó el terreno para la construcción de nuevas viviendas militares, pero recién ahora se ha podido hacer un análisis detallado de la alineación.

Las fosas contenían cerámica, huesos de animales y carbón vegetal, lo que sugiere que un gran número de personas se reunieron durante un período relativamente corto para celebrar el Sol.

Una de las fosas, que se cree que pudo haber sido un “punto de observación” para el solsticio, contenía un cuchillo con una forma muy rara que al parecer fue colocado allí deliberadamente, tal vez como una referencia simbólica al disco solar, según los expertos.

“El cielo —las posiciones del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas— cambia muy lentamente a lo largo de los siglos. No lo percibimos realmente durante nuestra vida", afirmó el Dr. Fabio Silva, arqueoastrónomo de la Universidad de Bournemouth y la Skyscape Academy a la BBC. “Así que, básicamente, necesitamos reconstruir el cielo, cómo era exactamente hace 5000 años, dónde salía el Sol y a qué hora en esos lugares. Si se tiene en cuenta el ancho de los postes… la alineación es absolutamente perfecta. Coincide con precisión con la salida del sol en el solsticio de verano y la puesta del sol en el solsticio de invierno".

Matt Leivers, director de investigación de Wessex Archaeology, afirmó que le parece “inconcebible, dada la coincidencia de fechas, que las personas que estuvieron en Bulford y las que estuvieron en Stonehenge durante su primera fase no se conocieran”.

Stonehenge está ubicado a unos 130 kilómetros al oeste de Londres y fue declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1986.

Para Jennifer Wexler, curadora de historia en la organización English Heritage: “El descubrimiento de Bulford sugiere que quizás las personas que construyeron las primeras etapas de Stonehenge estaban establecidas o vivían allí, o al menos se reunían estacionalmente para realizar los trabajos de construcción en Stonehenge.”

De acuerdo con la curadora, el sol tenía una importancia especial para los pueblos que habitaron el territorio en ese momento debido a que eran granjeros y su sustento dependía en gran parte de las estaciones. A pesar de que el solsticio de verano era muy relevante para las comunidades, Wexler argumentó que el solsticio de invierno podía ser incluso más importante.

“El invierno podría haber sido particularmente importante porque es una época del año en la que la luz literalmente se está extinguiendo, y tal vez sea necesario hacer algo para evocar ese regreso o marcarlo, porque entonces es el regreso de la primavera, cuando, con suerte, tus cultivos y tus animales prosperarán.”