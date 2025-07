Han Kang, premio Nobel de Literatura 2024, debutó en la literatura infantil

Han Kang fue anunciada como ganadora del premio Nobel de Literatura en octubre de 2024. Foto: EFE - Christine Olsson

Han Kang, la escritora surcoreana que recibió el premio Nobel de Literatura en 2024, recientemente publicó su primer libro de literatura infantil. Se trata de “Hada del trueno, hada del relámpago”, un cuento ilustrado sobre dos hadas rebeldes que trabajó junto al ilustrador Jin Tae-Ram.

La fábula, recomendada para niños desde los tres años, invita a sus lectores a explorar el mundo y soltar los miedos. La autora describió esta obra como “un alegre viaje por el mundo”.

“En agosto de 2000, un día en que llovía mucho, me convertí en madre y, como me interesaban mucho los libros infantiles, escribí esta historia. ¡No me gustan los vestidos largos que se enredan en los tobillos! Las dos pequeñas hadas, que no soportan las cosas incómodas ni aburridas, emprenden un alegre viaje por el mundo", aseguró Han Kang sobre el libro.

“Hada del trueno, hada del relámpago” cuenta la historia de estas dos criaturas “cansadas de tejer nubes de lluvia con sus compañeras. El trabajo diario era tedioso, y sus largos trajes se les enredaban en los tobillos. Además, sus trenzas eran muy pesadas y les impedían mantener la cabeza erguida. Frustradas e incapaces de aguantar más, deciden desnudarse y correr libres por las nubes para descubrir qué se esconde en el mundo de abajo”, se lee en la sinopsis del libro.

La autora se inspiró en su maternidad y su interés por la literatura infantil para crear esta historia.