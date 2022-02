Hans Asperger, de “héroe” a “villano”

El síndrome de Asperger está relacionado con dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales como la interacción. No es considerado como una enfermedad, sino como una variante del neurodesarrollo. Por eso, más que un tratamiento se recomienda, por lo general, que las personas que tienen este trastorno del espectro autista accedan a procesos de rehabilitación, los cuales pueden estar acompañados de un trabajo terapéutico enfocado a las distintas áreas del lenguaje. Foto: Pixabay

Los amigos no eran frecuentes en la vida de aquel hombre, mientras que los animales acompañaban sus días. Algo que se puede permitir quien crece en una granja. Sin embargo, su infancia no estuvo desprovista de compañía humana. No solo por sus padres, sino también por sus dos hermanos. Mientras tanto, él se dedicaba a recitar palabras de otro. Composiciones literarias que no eran de su autoría, pero que disfrutaba pronunciarlas. Los poemas de Franz Grillparzer. Y los años fueron pasando y con ellos los intereses se fueron despertando. Hacía la medicina se fue encaminando. La Universidad de Viena sería la institución académica que lo formaría en esta ciencia de la salud. Hasta que un día el título de médico le llegó. Y con el título también aparecieron las responsabilidades, y por supuesto las decisiones que suelen acompañarlas. Había que elegir un nuevo sitio de trabajo. El lugar en donde pasar la mayor parte de su tiempo. Hubo un ganador. Hans Asperger con el Hospital Infantil de la Universidad de Viena se quedó.

Un régimen autoritario se formaba. Austrofascismo decían por ahí. Un canciller se convertía en dictador. Aquel que en 1934 una constitución proclamó. Su nombre era Engelbert Dollfuss. Ese que era conocido, entre otras cosas, por ser el líder supremo del Frente Patriótico. Partido político austríaco que logró convencer a un médico. Aquel que se afilió el 10 de mayo de 1934. Pero también hubo tiempo para el amor y de paso para la paternidad. Así que Asperger en esposo y padre se convirtió.