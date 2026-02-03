Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Hans Kelsen e Iberoamérica: una relación centenaria

El jurista y filósofo vienés tuvo una profunda influencia en el continente y se convirtió en una de las figuras académicas más influyentes del siglo XX. Habrá un congreso en Bogotá y Medellín entre el 4 y 6 de febrero, sobre Hans Kelsen y la Escuela de Teoría del Derecho de Viena.

David Sierra Sorockinas
03 de febrero de 2026 - 07:26 p. m.
Hans Kelsen (1881–1973) fue un jurista austriaco, creador de la teoría pura del derecho.
Foto: Wikicommons

Hay ocasiones en las que la figura de una persona queda fijada en la memoria de una región distante. Estos vínculos no dejan de ser sorprendentes cuando se dan en las artes. La excepcionalidad se agranda cuando esa persona es académica, científica o filósofa. El relato de un puñado de casos lograría encorvarnos las cejas y robarnos una sonrisa, pues lograríamos comprender los senderos que tuvieron que recorrer algunas ideas para anidarse en el seno de una comunidad.

Hans Kelsen e Iberoamérica es una relación que data de un siglo y, por lo que...

Por David Sierra Sorockinas

