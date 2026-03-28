Harold Alvarado Tenorio: la poesía que transita las contradicciones

"Poemas" de Harold Alvarado Tenorio fue publicado por la editorial Podenco.
Foto: Editorial Podenco
Harold Alvarado Tenorio fue expulsado de todos los colegios a los que alguna vez asistió debido a sus críticas contra la Iglesia y a su afinidad con el pensamiento de Mao Zedong. Ese espíritu provocador lo acompañó a lo largo de su vida y, cuando descubrió su amor por la literatura, esa misma rebeldía lo convirtió en un crítico agudo y temido por los poetas de su tiempo. Sin embargo, él mismo es un poeta que no ha logrado escapar a las controversias y las contradicciones de la vida, por lo que las ha transformado en materia viva de sus versos.
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Por Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez
Comunicadora social y profesional de Estudios Literarios de último semestre de la Pontificia Universidad Javeriana. Apasionada por la gestión cultural, el sector editorial y la literatura latinoamericana.mchiliquinga@elespectador.com
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