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Harold Alvarado Tenorio: la poesía que transita las contradicciones

En esta antología del autor colombiano se revela un estilo caracterizado por la exploración de las tensiones de la condición humana y una crítica social marcada.

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Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez
Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez
28 de marzo de 2026 - 02:43 p. m.
"Poemas" de Harold Alvarado Tenorio fue publicado por la editorial Podenco.
"Poemas" de Harold Alvarado Tenorio fue publicado por la editorial Podenco.
Foto: Editorial Podenco

Harold Alvarado Tenorio fue expulsado de todos los colegios a los que alguna vez asistió debido a sus críticas contra la Iglesia y a su afinidad con el pensamiento de Mao Zedong. Ese espíritu provocador lo acompañó a lo largo de su vida y, cuando descubrió su amor por la literatura, esa misma rebeldía lo convirtió en un crítico agudo y temido por los poetas de su tiempo. Sin embargo, él mismo es un poeta que no ha logrado escapar a las controversias y las contradicciones de la vida, por lo que las ha transformado en materia viva de sus versos.

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Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez

Por Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez

Comunicadora social y profesional de Estudios Literarios de último semestre de la Pontificia Universidad Javeriana. Apasionada por la gestión cultural, el sector editorial y la literatura latinoamericana.mchiliquinga@elespectador.com
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