Haruki Murakami recibe el Premio Princesa de Asturias de las Letras

El escritor japonés ofrece una entrevista a la Agencia EFE dos días antes de recibir en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023. Foto: EFE - Paco Paredes

Este viernes la Fundación Princesa de Asturias entregó sus premios anuales, el escritor japonés Haruki Murakami fue el elegido para recibir el galardón en la categoría “Letras”, que de acuerdo a la institución está “destinado a la labor de cultivo y perfeccionamiento de la creación literaria en todos sus géneros”. Asimismo, la entidad indica que el autor fue escogido “por una obra singular y de alcance universal que concilia la tradición de su país y el legado de la cultura occidental” recoge EFE.

“El jurado ha considerado la singularidad de su literatura, su alcance universal, su capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental en una narrativa ambiciosa e innovadora, que ha sabido expresar algunos de los grandes temas y conflictos de nuestro tiempo: la soledad, la incertidumbre existencial, la deshumanización en las grandes ciudades, el terrorismo, pero también el cuidado del cuerpo o la propia reflexión sobre el quehacer creativo”, se lee en el acta del jurado.

Más sobre El Magazín Cultural Dos colombianas en Israel: entre la resistencia y el pánico Rosmira Rinkevich y Andrea Sánchez* son dos colombianas residentes en Israel, quienes hablaron para El Espectador sobre sus rutinas diarias desde que comenzó la guerra y las razones por las que decidieron permanecer en sus hogares. Conocer más Dos colombianas en Israel: entre la resistencia y el pánico “Hemos sido muy miopes al no mirar a África”: Clara Inés Chaves La abogada Clara Inés Chaves vivió durante más de cinco años en África. Con su nueva obra, “Un camino al África, una puerta al mundo”, pretende ahondar en las oportunidades del continente para Colombia y el mundo. Leer más “Hemos sido muy miopes al no mirar a África”: Clara Inés Chaves

“Estoy muy agradecido de que me hayan elegido para recibir en esta ocasión el prestigioso Premio Princesa de Asturias. Me ha hecho considerar de nuevo que mis libros están en manos de muchas personas de todo el mundo, por lo que es inevitable sentir una gran alegría como escritor de novelas. Y también me hace muchísima ilusión poder visitar de nuevo su precioso país, España, de donde tengo agradables recuerdos”, dijo el escritor en una declaración en junio pasado.

Le puede interesar: Feria del Libro de Cali: Programación para este 20 de octubre

El premio de la Fundación Princesa de Asturias se entrega desde 1981, y hasta 2014 el galardón tenía el título de Príncipe. En la categoría de Letras, autores como Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela y Margaret Atwood, se han llevado el galardón. Asimismo, Álvaro Mutis autor de libros como “Ilona llega con la lluvia”, es el único colombiano que ha sido premiado.

Por su lado, Haruki Murakami es el primer autor japonés, y el primero asiático, en ser elegido para llevarse el premio. Entre los libros más notables del escritor se encuentran “La caza del carnero salvaje”, “Tokio blues”, “Crónica del pájaro que da cuerda al mundo” y “Kafka en la orilla”.

Leer más: Un juego que va muy en serio