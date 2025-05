Harvard entregará fotos de esclavos tras demanda de una descendiente

Tamara Lanier consiguió que Harvard cediera los daguerrotipos al Museo Internacional Afroamericano en Carolina del Sur. Foto: WikiCommons

Ciento setenta y cinco años después de que uno de sus profesores obligara a esclavos a ser fotografiados para demostrar una teoría racista, Harvard llegó a un acuerdo con una descendiente para ceder los daguerrotipos a un museo dedicado a la historia de la esclavitud.

Las imágenes fueron tomadas por el fotógrafo Joseph T. Zealy por encargo del profesor Louis Agassiz, reconocido defensor del poligenismo, una teoría pseudocientífica que sostenía la inferioridad racial de los africanos.

Tras una demanda interpuesta en 2019 por Tamara Lanier, supuesta descendiente de dos personas fotografiadas, la prestigiosa universidad acordó ceder íntegramente las imágenes, consideradas las primeras fotografías conocidas de personas esclavizadas.

Estas serán expuestas en el Museo Internacional Afroamericano de Carolina del Sur, anunció este miércoles un abogado de la demandante, y ambas partes han alcanzado un acuerdo económico que todavía no ha sido revelado.

Sobre las fotografías

Las imágenes fueron captadas en el invierno de 1850 en Carolina del Sur por el profesor Louis Agassiz, que pretendía sostener la teoría del poligenismo, según la cual los africanos y los afroamericanos son inferiores a los blancos y que se utilizó para justificar tanto la esclavitud como la segregación.

A lo largo de los años, Harvard conservó estas imágenes en su Museo Peabody y las utilizó en contextos académicos y promocionales, sin el consentimiento de los descendientes. Lanier denunció que este uso perpetuaba la deshumanización de sus antepasados.

En ellas aparece Papa Renty -supuesto tatarabuelo de Lanier- que fue llevado a un estudio fotográfico, desnudado y fotografiado desde todos los ángulos. Junto a él, su hija Delia fue entonces desnudada hasta la cintura y obligada a posar para las fotografías.

“Harvard desempeñó un papel en el capítulo más oscuro de la historia estadounidense. Este es un pequeño paso en la dirección correcta para reconocer plenamente esa historia y trabajar para rectificarla”, dijo Lanier en un comunicado de su abogado Ben Crump, especialista en derechos humanos.

El enfrentamiento legal

Lanier alegaba en su demanda que Harvard se había beneficiado “indebidamente de las imágenes de sus antepasados al utilizarlas con fines publicitarios y comerciales”.

Décadas antes, Harvard había amenazado con demandar a la reconocida artista Carrie Mae Weems por su uso de los daguerrotipos en la serie “From Here I Saw What Happened and I Cried” (1995-96), en la que buscaba reivindicar la humanidad de las personas retratadas.

Los “daguerrotipos” -precursores de la fotografía actual- habían permanecido hasta ahora en posesión exclusiva de Harvard, en el Museo Peabody de Arqueología y Etnología.

“Desde que los negros fueron traídos a este país encadenados, nuestro dolor y nuestros traumas han sido explotados en beneficio del capitalismo”, dice Lanier en el comunicado.

La universidad llevaba “mucho tiempo deseando colocar los daguerrotipos en otro museo u otra institución pública para situarlos en el contexto adecuado y aumentar el acceso a ellos de todos los estadounidenses”, dijo en un comunicado James Chisholm, director de relaciones con la prensa de la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard, a la que pertenece el Museo Peabody.

Sin embargo, precisa que la universidad no ha “podido establecer que (Lanier) estuviera emparentada con las personas que aparecen en los daguerrotipos”, por lo que se descarta que sea la propietaria, como ya falló un tribunal de Massachusetts en 2022.

En abril de 2022, la prestigiosa universidad anunció la creación de un fondo de 100 millones de dólares para compensar a los descendientes de esclavos que alguna vez poseyó, tras una revisión interna del papel que jugó durante la esclavitud.

Actualmente, Harvard se encuentra enfrentada a la administración de Donald Trump por negarse a acatar sus directrices ideológicas, entre ellas la supresión de políticas para favorecer a las minorías.