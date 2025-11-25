Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Hasta encontrarte”: la obra que honra el drama de las buscadoras en México (Reseña)

Esta pieza de teatro, protagonizada por la actriz mexicana Vicky Araico y dirigida por el británico Nir Paldi, se presentó en la edición 43 del Festival de Otoño de Madrid. Se trata de una obra que busca acercar al público a la faceta más cruda y real de quienes buscan a sus desaparecidos.

Álvaro Vicente / Especial para El Espectador
25 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.
Para la obra se entrevistaron a dos mujeres del colectivo Familias Resilientes Buscando sus Corazones Desaparecidos.
Para la obra se entrevistaron a dos mujeres del colectivo Familias Resilientes Buscando sus Corazones Desaparecidos.
Foto: AHULISES

Este texto nace para ser leído antes de una representación de la obra “Hasta encontrarte”, en un espacio que desde el Festival de Otoño de Madrid se ha bautizado como “Antesalas" y que se pensó como espacio libre de spoilers, porque la idea es asentar un contexto amplio en el que enmarcar la obra. Primero, porque las obras tienen un sentido estético, se hacen de determinada forma por algo que no está separado del tiempo y el lugar en el que se piensan y se ejecutan. Y luego, por eso mismo, también presentan un sentido ético, una razón...

Por Álvaro Vicente / Especial para El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Hasta encontrarte

Vicky Araico

Nir Paldi

Teatro

Desaparecidos

Historias de desaparecidos

Festival de Otoño de Madrid

Premium EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.