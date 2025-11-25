“Hasta encontrarte”: la obra que honra el drama de las buscadoras en México (Reseña)

Para la obra se entrevistaron a dos mujeres del colectivo Familias Resilientes Buscando sus Corazones Desaparecidos. Foto: AHULISES

Este texto nace para ser leído antes de una representación de la obra “Hasta encontrarte”, en un espacio que desde el Festival de Otoño de Madrid se ha bautizado como “Antesalas" y que se pensó como espacio libre de spoilers, porque la idea es asentar un contexto amplio en el que enmarcar la obra. Primero, porque las obras tienen un sentido estético, se hacen de determinada forma por algo que no está separado del tiempo y el lugar en el que se piensan y se ejecutan. Y luego, por eso mismo, también presentan un sentido ético, una razón...