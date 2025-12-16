La controversia que rodea al Hay Festival 2026: literatura, política y retiros

El Hay Festival 2026 se llevará a cabo en Cartagena de Indias entre el 29 de enero y el 1 de febrero. Foto: Maria Fernanda Charris

El pasado 14 de diciembre se conoció que tres escritores, Laura Restrepo, Giuseppe Caputo y Mikaelah Drullard, cancelaron su participación en el Hay Festival 2026 en Cartagena. El argumento en los tres casos tenía que ver con la presencia en el evento de la Nobel de Paz, María Corina Machado. “No se le puede dar tarima y facilitar audiencia a quien, como la señora Machado, promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países. Con la intervención imperialista no se discute, sino...