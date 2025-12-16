Logo El Espectador
La controversia que rodea al Hay Festival 2026: literatura, política y retiros

Autores como Héctor Abad Faciolince o Mónica Acebedo hablaron para El Espectador sobre los retiros de varios autores por la presencia de María Corina Machado en el Hay Festival, hecho que reabrió una pregunta: ¿la cultura debe dialogar con todas las posturas o trazar límites éticos claros?

Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
16 de diciembre de 2025 - 11:27 a. m.
El Hay Festival 2026 se llevará a cabo en Cartagena de Indias entre el 29 de enero y el 1 de febrero.
Foto: Maria Fernanda Charris

El pasado 14 de diciembre se conoció que tres escritores, Laura Restrepo, Giuseppe Caputo y Mikaelah Drullard, cancelaron su participación en el Hay Festival 2026 en Cartagena. El argumento en los tres casos tenía que ver con la presencia en el evento de la Nobel de Paz, María Corina Machado. “No se le puede dar tarima y facilitar audiencia a quien, como la señora Machado, promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países. Con la intervención imperialista no se discute, sino...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 33 minutos
Una loca y una escritora de quinta. Quién los necesita?
GUSTAVO ZUÑIGA(27904)Hace 39 minutos
El Hay festival es y ha sido siempre un festival literario. Es María Corina Machado una exponente de la literatura o simplemente una política? , O simplemente el evento le permitirá que denigre de latinoamerica y que impulse la invasión norteamericana a nuestro continente?
  • MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 5 minutos
    Siga con las anteojeras zurdo intonso
