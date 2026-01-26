Hay Festival Jericó 2026: Un espacio de pensamiento lejos del ruido de la ciudad

Lu Beccassino (centro) y Pablo Arango fueron los encargados de dar el conversatorio de cierre acera de cómo llevar la filosofía a los problemas del día a día. Condujo la conversación María del Pilar Valencia. Foto: Comfama

No deja de sorprender que haya sido un pueblo perdido entre las montañas de Antioquia el escogido como sede para un evento de talla mundial alrededor de la literatura, la cultura y el pensamiento crítico. No porque este no haya sido tierra fértil para el desarrollo de las artes, como bien lo demuestran algunos de los personajes que han salido de sus calles, sino porque en un ecosistema cultural como el nuestro, donde este tipo de iniciativas prefieren apostar por las grandes capitales pensando que solo allá encontrarán un público interesado...