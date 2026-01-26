Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Hay Festival Jericó 2026: Un espacio de pensamiento lejos del ruido de la ciudad

Durante tres días, Jericó se volvió el epicentro de eventos alrededor de la cultura y el pensamiento.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
27 de enero de 2026 - 02:30 a. m.
Lu Beccassino (centro) y Pablo Arango fueron los encargados de dar el conversatorio de cierre acera de cómo llevar la filosofía a los problemas del día a día. Condujo la conversación María del Pilar Valencia.
Lu Beccassino (centro) y Pablo Arango fueron los encargados de dar el conversatorio de cierre acera de cómo llevar la filosofía a los problemas del día a día. Condujo la conversación María del Pilar Valencia.
Foto: Comfama

No deja de sorprender que haya sido un pueblo perdido entre las montañas de Antioquia el escogido como sede para un evento de talla mundial alrededor de la literatura, la cultura y el pensamiento crítico. No porque este no haya sido tierra fértil para el desarrollo de las artes, como bien lo demuestran algunos de los personajes que han salido de sus calles, sino porque en un ecosistema cultural como el nuestro, donde este tipo de iniciativas prefieren apostar por las grandes capitales pensando que solo allá encontrarán un público interesado...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Hay Festival Jericó

Karen Hao

Carlos Granés

Lu Beccassino

Pablo Arango

Filosofía

Literatura

Comfama

Cristina Fuentes La Roche

Mónica Acebedo

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.