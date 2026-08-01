Home

El Magazín Cultural
01 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.

“He entrevistado a 32 premios Nobel de Literatura. Solo me falta Bob Dylan”

Entrevista con el periodista español Xavi Ayén, comisario de la exposición en Barcelona por el centenario de Gabriel García Márquez y quien publica el libro “Palabra de Nobel”, sobre sus encuentros con los más consagrados escritores y escritoras del mundo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Nelson Fredy Padilla

Nelson Fredy Padilla

Conoce más

Temas Relacionados

Xavi Ayén

Premios Nobel

Gabriel Garcia Márquez

Libros y literatura

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.