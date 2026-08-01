01 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.
“He entrevistado a 32 premios Nobel de Literatura. Solo me falta Bob Dylan”
Entrevista con el periodista español Xavi Ayén, comisario de la exposición en Barcelona por el centenario de Gabriel García Márquez y quien publica el libro “Palabra de Nobel”, sobre sus encuentros con los más consagrados escritores y escritoras del mundo.
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