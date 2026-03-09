Publicidad

Heberto Padilla, entre la libertad y el hambre (Políticamente artistas IX)

Los indicios más claros de que Cuba estaba atravesada por el autoritarismo de Fidel Castro los vio con claridad Heberto Padilla cuando supo de la muerte de Camilo Cienfuegos en una accidente aéreo, y de la sentencia a veinte años de prisión de Huberto Matos.

Fernando Araújo Vélez
09 de marzo de 2026 - 07:55 p. m.
Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932.
Poco a poco, día tras día, Heberto Padilla se iba desilusionando de la situación en Cuba y en la Unión Soviética. Palabras más, palabras menos, sus amigos le decían que las revoluciones necesitaban de un proceso, que había que tener paciencia y comprender el presente mirando hacia el futuro. Él lo intentaba, pero cuando leía en Moscú la prensa que llegaba desde La Habana, o le relataban muy en voz baja lo que ocurría con Jrushov, todos sus intentos y sus esperanzas se derrumbaban. “Más sabotajes, más juicios sumarios, más fusilamientos....

