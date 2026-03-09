Heberto Padilla, entre la libertad y el hambre (Políticamente artistas IX)

Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932. Foto: Elisa Cabot

Poco a poco, día tras día, Heberto Padilla se iba desilusionando de la situación en Cuba y en la Unión Soviética. Palabras más, palabras menos, sus amigos le decían que las revoluciones necesitaban de un proceso, que había que tener paciencia y comprender el presente mirando hacia el futuro. Él lo intentaba, pero cuando leía en Moscú la prensa que llegaba desde La Habana, o le relataban muy en voz baja lo que ocurría con Jrushov, todos sus intentos y sus esperanzas se derrumbaban. “Más sabotajes, más juicios sumarios, más fusilamientos....