Heberto Padilla, entre la libertad y el hambre (Políticamente artistas IX)

Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932.
Foto: Elisa Cabot
Poco a poco, día tras día, Heberto Padilla se iba desilusionando de la situación en Cuba y en la Unión Soviética. Palabras más, palabras menos, sus amigos le decían que las revoluciones necesitaban de un proceso, que había que tener paciencia y comprender el presente mirando hacia el futuro. Él lo intentaba, pero cuando leía en Moscú la prensa que llegaba desde La Habana, o le relataban muy en voz baja lo que ocurría con Jrushov, todos sus intentos y sus esperanzas se derrumbaban. “Más sabotajes, más juicios sumarios, más fusilamientos....
Por Fernando Araújo Vélez
De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
